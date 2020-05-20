世界上總是存在著許多沒有辦法解釋或理解的事情，一名網友前陣子便分享了自己的恐怖經驗，他在某天深夜看見父母從泰國買回來的娃娃突然自己快速地舞動著雙手，原本他並不以為意，沒想到數個月後娃娃卻因為壞掉而被媽媽丟棄，更驚人的是壞掉的部位就是手臂！

這名網友在PTT上發文，表示自己父母到泰國蜜月旅行時，買回來了一個穿著粉色衣服且擺著手舞足蹈姿勢的舞女娃娃，搬家後這個娃娃一直都擺放在父母房間電視櫃的上方。某個夏天晚上，媽媽因為想節省冷氣費，便要PO主到他們的房間一起睡覺，然而半夜有輕度近視的PO主就在迷糊之際看見娃娃以一種快速又詭異的方式舞動著自己的雙手，但當時他以為只是自己眼花，並沒有太過在意。

幾個月以後，那個娃娃因為壞掉而被媽媽丟掉，PO主這才講出看見娃娃深夜跳舞的事情，沒想到一旁的哥哥表示自己也曾經看到過，而且更驚人的是，娃娃壞掉的部分竟然就是手臂，讓一家人都嚇了一大跳。

此文一出，許多網友都覺得毛骨悚然，不過也有很多人嘗試以輕鬆的方式來對待這個詭異的事件，逗得其他人忍不住哈哈大笑，「跳到手斷掉算職災嗎？」、「啊～誰人會凍瞭解，做舞女的悲哀」、「娃娃：我一個人跳舞，從清晨到日出」、「怕冷氣不夠冷好心當電風扇還被丟掉」、「泰國娃娃跟日本娃娃我都不敢擺在房間」。