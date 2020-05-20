有很多物品的外型長得十分相似，若是不仔細研究，很可能一不小心就產生了誤會。前陣子，一名實況正妹就在直播中分享了爸爸送給自己的禮物，然而它的形狀加上震動功能讓螢幕前的所有觀眾一瞬間全都想歪了！

根據外媒報導，知名的實況正妹「Jade-Anh」4月初時在自己的Twitch直播中分享了爸爸送給自己的禮物，還不斷地誇獎著對方非常了解她，從影片裡可以看見，這是一個灰色和藍色的棒狀物體，當她按下電源後，還立即發出了震動的聲音，這讓所有在觀看直播的粉絲一瞬間全都想歪，紛紛在留言處詢問這個禮物的「真實身分」，Jade-Anh見狀後非常努力地解釋這只是一個吸除鼻頭粉刺的機器，但還是止不住網友們的誤會，讓她頓時害羞地雙頰泛紅，還躲到了螢幕外面。

隔天，Jade-Anh也特別請來了自己的爸爸幫忙解釋這個禮物，沒想到當她描述完了前一天發生的事情，並將鏡頭轉向爸爸時，對方卻突然說出了一句：「這就是你們想的那個東西」，Jade-Anh聽到後先是大聲罵了幾句髒話，隨後激動地拍打了幾下桌面，還摀住自己的臉、尷尬地笑著，影片最後爸爸才終於說出：「開玩笑的」，讓她相當傻眼，不過可愛的父女互動也讓Jade-Anh收穫了許多新的粉絲。