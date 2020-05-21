透過28個關於外科史上有趣且有意義的故事，說明：手術過程中會發生什麼？人體如何應對被刀、細菌、癌細胞或子彈攻擊？怎樣的人能當外科醫生？他們到底是瘋子還是天才？為什麼會有人想要切開別人的身體？即使沒有犯錯，病人仍可能死於手術檯，外科醫生又該如何繼續下去？

本書從放血和截肢都沒麻醉的黑暗時代，橫跨到現在的高科技無菌手術房，解析這個神之手與屠夫如何完美結合的職業：外科醫生。本書既是豐富的文化歷史，也是現代解剖學課程。

【精彩書摘】現代手術不是絕對的、而是計算機率和可能性的科學。舉例來說，膽囊發炎很可能會伴隨發燒，但發燒的人膽囊發炎的可能性就低了。畢竟，發燒一般來說比膽囊發炎常見多了。要是除了發燒，還出現另一種膽囊發炎的典型症狀，那麼可能性就會提高；如果還有第三種典型症狀，當然會讓診斷更肯定。三種症狀的組合又稱為「三要素」，舉例來說，膽囊發炎（膽囊炎）的三要素是發燒、上腹部向後側擴散的疼痛，以及牟菲氏徵象（Murphy’s sign，深呼吸時會使右上腹的壓痛加重）。三要素要夠「特異」，換句話說，假如三項特徵都出現，代表確診的可能性很高，患者確實罹患此疾病。然而，這種判斷方式並不「靈敏」，意思是就算三要素不完全，疾病還是可能發生。

輔助性的檢驗（例如血液檢驗、X光或超音波）都有各自的靈敏度和特異度，因此在分析結果時都要列入考量。即便是動手術的決定（手術指徵）亦與之相關，且僅以可能性作為基礎。醫生必須在手術的成功率和什麼也不做的風險間相互權衡，而機率與風險的表達術語可能是「30天存活率」（患者在手術後第一個月內死亡的機率）、「發病率」（手術出現副作用或併發症的可能性）、「復發率」（疾病復發的可能性），或「5年內存活率」（患者在5年後依然活著的可能性）。

如今，許多檢測、疾病和手術的相關機率與風險，都已經為我們所知。根據這些機率而決定的手術，稱為循證手術，實務上，這代表手術相關的決定都必須以醫學研究的數據為基準。這些文獻可以在網路上找到，例如網站「www.pubmed.gov」，只要輸入正確的關鍵字，就能找到所有醫學期刊中對於特定醫療問題的文獻紀錄。因此，現代手術的重點不再非黑即白，而是可能性和成功率的高低。

當然，凡事都有例外。有些患者的診斷令人驚訝，有些則出乎意料的存活下來，在在證明了不可能之事的確會發生，也驗證了外科手術的相對性（不存在「絕對」）──相對論之父阿爾伯特．愛因斯坦正是這樣的病患。其主動脈罹患了危及性命的疾病，出現的症狀卻比較像膽囊炎，對抗疾病的時間也遠遠超乎人們預期。

主動脈是人體中最大的血管，沿著胸腔垂直向下延伸，通過腹腔的部分（腹部主動脈），直徑通常可達2公分。如果主動脈壁的堅硬度受損，其中血流所造成的壓力就會使其像氣球一樣緩慢膨脹；不像其他心血管疾病，這樣的狀況不一定會有明顯成因。此種動脈膨脹稱為動脈瘤，位在腹部主動脈便稱為腹主動脈瘤（abdominal aortic aneurysm，簡稱AAA）。因為主動脈瘤並不會使血流受到限制，所以通常不會出現任何症狀；然而，腹主動脈瘤最終一定會破裂，因此一旦膨脹到一定程度，就需要治療。相較之下，當腹主動脈瘤轉為急性，就會出現症狀──動脈的突然緊繃、動脈壁出現的小撕裂，以及隨之而來的出血，會造成腹部或背部劇烈疼痛──假如沒有緊急治療，就可能在幾小時或幾天內完全破裂。愛因斯坦罹患主動脈瘤，也有出現症狀，但不只是幾天而已……他的症狀持續了許多年。

1905年發表相對論時，愛因斯坦才26歲，這項發表震撼了全世界，而「E= mc²」也成為史上最有名的公式（質能轉換公式）。然而，到了1933年，法西斯主義和公開的反猶太主義在歐洲延燒，國家社會主義德國工人黨（納粹）也在同一年掌握大權。身為猶太人的愛因斯坦離開德國，接受了紐澤西的普林斯頓高等研究院所提出的誘人邀請，前往美國。同年，柏林的外科醫生魯道夫．尼森（Rudolf Nissen）逃離德國，前往伊斯坦堡。

尼森或許名氣不如愛因斯坦，不過在外科界，他卻因為尼氏腹腔鏡胃底折疊術（Nissen fundoplication）而聞名後世。這項精細優雅的手術用於治療胃食道逆流；所謂胃食道逆流，是胃部的內容物向上湧入食道，造成不舒服的症狀，例如火燒心或打嗝。然而，尼森留下更深遠的影響是在一般外科──1937年，他完成了史上第一次成功的全肺切除術，並研發出冷凍切片術（在手術中迅速進行顯微分析的技術），也是第一個施行全食道切除的外科醫生。第二次世界大戰爆發之際，他也移民到美國，但他的醫師資格並不符合美國標準，必須先擔任外科助理一段時期，直到1947年他才在曼哈頓單獨開業。不久之後，他接受紐約布魯克林猶太醫院（Brooklyn Jewish Hospital）和瑪摩利醫院（Maimonides Hospital）的外科主任醫生之職，並留下好名聲。

1948年時，尼森遇到了最有名的患者。

阿爾伯特．愛因斯坦當時已經69歲了，抽菸抽了一輩子、沒有運動的習慣，近年又因為不良飲食習慣而增加了一些體重，卻從沒出過什麼健康問題。愛因斯坦之所以向尼森諮詢，是因為他一年中右上腹總會疼痛幾次，且會持續幾天，幾乎都伴隨嘔吐。這些症狀很符合膽結石（易促成膽囊炎）──膽結石的三要素是：右上腹部疼痛、噁心或嘔吐，以及躁動不安。但愛因斯坦解釋，這次他還在普林斯頓家中的浴室昏倒了，這並不是典型的膽結石該出現的症狀。X光片顯示膽囊中沒有結石的跡象，但尼森在身體檢查中發現他腹部中心有一處脈動的團塊；他很擔心這是腹主動脈瘤，而愛因斯坦在浴室中突如其來的痛楚和昏迷，可能是急性腹主動脈瘤的症狀。若是如此，患者假如不接受手術，隨時有可能猝死。

(本文摘自 《手起刀落──外科醫療史》/大是文化)

【作者簡介】

阿諾德．范德拉爾（Arnold van de Laar）

斯洛特瓦特醫院（Slotervaart Hospital，位於阿姆斯特丹）的外科醫生，專門從事腹腔鏡手術。

他出生於荷蘭（現已正名為尼德蘭）的斯海爾托亨博斯鎮（'s-Hertogenbosch），在比利時魯汶大學學習醫學，之後在加勒比島嶼聖馬丁島擔任首席外科醫生；現在與妻子及兩個孩子一起住在阿姆斯特丹，每天都騎腳踏車上班。本書是他的第一本書。