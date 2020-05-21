透過28個關於外科史上有趣且有意義的故事，說明：手術過程中會發生什麼？人體如何應對被刀、細菌、癌細胞或子彈攻擊？怎樣的人能當外科醫生？他們到底是瘋子還是天才？為什麼會有人想要切開別人的身體？即使沒有犯錯，病人仍可能死於手術檯，外科醫生又該如何繼續下去？

本書從放血和截肢都沒麻醉的黑暗時代，橫跨到現在的高科技無菌手術房，解析這個神之手與屠夫如何完美結合的職業：外科醫生。本書既是豐富的文化歷史，也是現代解剖學課程。

【精彩書摘】時至今日，這樣的手術有標準流程，且結果通常都很好，風險也在可接受範圍內，特別是在相對年輕的患者身上（愛因斯坦病發時僅69歲）。不過，手術的成功有兩項先決條件，都是1948年無法達到的。

首先，手術前必須先進行X光檢查，判斷動脈瘤的大小（直徑）、範圍（長度）和位置（與腎臟動脈的相對位置）。憑著現代的科技，只需要用電腦斷層掃描，搭配顯影劑和超音波掃描就能做到，但這些技術在1948年都還沒問世，因此尼森得一邊動手術一邊規畫下一步；其次，他能為患者做的治療其實不多。第一次成功的腹主動脈瘤修復手術要到1951年才在巴黎完成，在該場手術中，外科醫生查爾斯．杜伯斯特（Charles Dubost）使用了過世者所捐贈的部分主動脈。在1948年，外科醫生面對急性動脈瘤破裂，只能結紮主動脈來拯救患者的性命；然而，如果將流向腿部的血流截斷，腿部就會壞死，而在主動脈上也是同樣的道理。對愛因斯坦來說，實在難以想像這種駭人的併發症，畢竟他覺得自己沒有立即的生命危險。

當尼森為愛因斯坦動腹部手術時，他發現膽囊非常健康，沒有結石，不過腹主動脈瘤的大小已經和葡萄柚差不多大。在尚未接觸主動脈瘤之前，尼森嘗試了一種實驗性的治療：他用賽璐玢（cellophane，即用來包裝糖果、麵包和雪茄的玻璃紙，原料為合成材料）把動脈瘤包裹住。他的構想是，賽璐玢對身體來說是異物，卻完全可以溶解，因此能刺激結締組織的反應，促成疤痕組織產生，加強受損的動脈壁，或許甚至能讓動脈瘤無可避免的破裂再延後一些。

賽璐玢是1900年發明的透明纖維聚合物，用途很廣泛，人們也在許多實驗中，探索其在手術中應用的可能性。雖然尼森的方法已經使用了一段時間，但長期的成效仍不明確。如果要把這種原本包在三明治上的材料，包到史上最偉大科學家的動脈瘤上，還真的需要一些勇氣。在愛因斯坦手術後幾年，賽璐玢的使用完全被人工血管手術所取代，主動脈被切除的部分則會以塑膠管代替。

如今，許多血管外科醫生聽到手術中使用賽璐玢，都會放聲大笑。然而，愛因斯坦帶著腫得像葡萄柚、包得很妥善的動脈瘤，又繼續活了7年。從我們對腹主動脈瘤的認識來看，這真的是個小小的奇蹟。

奈森用葡萄柚來估算愛因斯坦的腹主動脈瘤，並非隨機的選擇。醫生們常會用水果來形容腫瘤或動脈瘤等「占位性病變」（space-occupying lesion），其中最常使用的是柳丁、橘子和葡萄柚，對應的分別約直徑5、7.5、10公分。尼森選擇葡萄柚是出於謹慎，因為動脈瘤越大，患者的情況就越悲觀。葡萄柚的平均直徑是10公分，而動脈瘤大小超過7公分卻未經治療的患者，剩餘壽命的中位數是9個月，代表一半的患者會在那之前死亡。每一年，大於8公分的動脈瘤有超過三成的機率會破裂。而愛因斯坦的腹主動脈瘤約10公分，代表他很可能在一、2年內死去，活過七年的機率不到一成。

儘管病況嚴重，愛因斯坦卻很快就從手術中恢復，且三星期後便出院。手術後4年，他甚至受邀擔任以色列總統之職（不過他拒絕了）。在人生最後的7年，自提出相對論以來並沒有更多重大科學突破的愛因斯坦，一直任職於普林斯頓高等研究院。雖然他試圖釐清重力法則和量子力學的關係，但拉普拉斯定律（Laplace’s law，在持續受壓的情況下，動脈瘤外壁的張力會和直徑成正比）沒有放過他的動脈瘤──動脈瘤越大，同樣的壓力就會對外壁造成更大的張力；因此，動脈瘤通常不只會變大，成長速度也會漸增，導致外壁變得越來越薄，破裂的風險亦隨之升高。

1955年4月，愛因斯坦再次腹痛（他已經76歲了），這次還伴隨了發燒及嘔吐。雖然種種跡象又一次指向膽囊炎（三項要素都達到），但醫生們自然的推測是急性腹主動脈瘤。到1955年，用人工血管治療動脈瘤的技術已經誕生，由於紐約的血管外科醫生法蘭克．格倫（Frank Glenn）有相關經驗，於是前去和愛因斯坦討論手術。當他到愛因斯坦家中拜訪並提出建議，反倒被愛因斯坦拒絕了：「人工延續生命是索然無味的。我已經完成了我該做的，如今是時候離開了；我要優雅的離開。」

後來愛因斯坦住進普林斯頓醫院，並接受嗎啡注射，兩天之後，即4月17日晚上，他就過世了。其動脈瘤破裂所呈現的特別臨床症狀，竟符合膽囊炎的三要素，為了紀念此事，遂命名為「愛因斯坦徵象」（Einstein sign）。

那麼，尼森使用賽璐玢的手術技巧到底有沒有成效呢？或許沒有，愛因斯坦只是特別幸運而已。在他過世隔天，病理學家托馬斯．哈維（Thomas Harvey）進行了屍體解剖，觀察到受抽菸影響的肺部、動脈硬化、擴大的肝臟和破裂的腹主動脈瘤，而腹腔中至少有兩公升的血液。愛因斯坦的膽囊很正常，但大腦重量只有1,230公克，比起一般男性成人少了200公克。

(本文摘自 《手起刀落──外科醫療史》/大是文化)

【作者簡介】

阿諾德．范德拉爾（Arnold van de Laar）

斯洛特瓦特醫院（Slotervaart Hospital，位於阿姆斯特丹）的外科醫生，專門從事腹腔鏡手術。

他出生於荷蘭（現已正名為尼德蘭）的斯海爾托亨博斯鎮（'s-Hertogenbosch），在比利時魯汶大學學習醫學，之後在加勒比島嶼聖馬丁島擔任首席外科醫生；現在與妻子及兩個孩子一起住在阿姆斯特丹，每天都騎腳踏車上班。本書是他的第一本書。