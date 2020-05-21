在趨勢大師大前研一眼中，台灣人，很有優勢。

他說，台灣，是亞洲國家中少數、擁有很多可以流暢的應用中、日、英三國語言的國民。

而台灣人的這種優勢，大前研一說，表現在產業上，是可以用日文向日本人買機器，然後，用中文在大陸生產，最後，再用英文把東西賣給美國人。嗯嗯，現在還多了說韓文追星族唷～～。哈。