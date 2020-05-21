小譚道聽圖說》台灣人的優勢 16:302020/05/21 話題 譚淑珍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 小譚道聽圖說》台灣人的優勢(圖/譚淑珍) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 在趨勢大師大前研一眼中，台灣人，很有優勢。 他說，台灣，是亞洲國家中少數、擁有很多可以流暢的應用中、日、英三國語言的國民。 而台灣人的這種優勢，大前研一說，表現在產業上，是可以用日文向日本人買機器，然後，用中文在大陸生產，最後，再用英文把東西賣給美國人。嗯嗯，現在還多了說韓文追星族唷～～。哈。 #台灣人 #優勢 #大前研一 #追星族 #小譚道聽圖說 你可能也想看 推薦閱讀 小譚道聽圖說》M型化 16:302020/05/14 時事 小譚道聽圖說》不如懷念 16:302020/05/07 時事 小譚道聽圖說》口罩與胸罩 16:302020/05/09 時事 小譚道聽圖說》偉大的話 16:302020/05/12 時事 小譚道聽圖說》立竿不見影 16:302020/05/16 時事 話題熱門新聞 星巴克美人魚星冰樂好夯 曝夢幻試喝心得 - 話題 《異聞23錄》世上唯一沒有寡婦的國度 女人要結3次婚 - 搜奇 - 話題 吃平價牛排驚見「正確吃法」 老饕全傻眼 - 日常 - 話題 公司挖角開年薪3百萬！男曝工作地點網勸三思 - 日常 - 話題 巨形食人鱷現蹤 三百人慘遭生吞活剝 - 搜奇 - 話題 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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