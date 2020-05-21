遭公司開高薪挖角，許多人應該都會想跳槽，但諸多的工作條件，其實還是必須要考量。有一名男網友提到，日前遭大陸一間公司挖角，且對方願意開出年薪「300萬」的高薪，至今他在台灣薪水都還沒這麼高，讓他非常猶豫，但多數網友都勸他三思。

一名男網友在ptt表示，日前被一間位於浙江的高科技廠挖角，而對方開出年薪300萬的價碼，比他目前薪水來得高，但要遠至大陸工作，人生地不熟很不方便，但高薪卻又讓他猶豫，因此詢問「我在台灣沒看過給工程師這麼高的薪資，大家覺得我要去嗎？」。

有些人認為，可以先與在台灣的行情做比較，「幹嘛不去，至少能早幾年退休」、「這算是外派的薪水行情。如果你在台灣科技業領不到兩、三百萬，但是外派有的話，的確可以考慮，只不過現在對岸疫情的關係，你要想清楚」、「年輕沒有家室的話可以過去，300萬在那邊可以過得不錯了，台灣要300萬大概要主管職以上了」。

而多數人則表示，不值得必須三思，再者錢匯回台灣手續較複雜，「科技板都300萬起跳，你這樣會被笑，除非是300萬人民幣」、「首先要確定匯的出來」、「台灣不是沒有，會這樣問的表示沒在台灣找到這種職缺，如果你都找的到還要問？」、「賺再多拿不回來也沒用，博弈產業的薪資都很高，但很多都拿不回臺灣」、「我看我親戚長輩當工程師的三個都有三百萬以上，在台灣」。