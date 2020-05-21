由英國作家JK羅琳所創作的奇幻系列小說《哈利波特》風靡全球，從小說衍生的電影「怪獸與牠們的產地」也連帶受到歡迎，劇中喜歡收集發光物體的的玻璃獸〈Niffler〉令許多人印象深刻，沒想到牠竟然真的出現在現實生活中！有網友日前在產業道路上發現一隻動物，曬出照片之後因為神似玻璃獸的外型，瞬間掀起網友熱烈的討論。

電影「怪獸與牠們的產地」中可愛調皮的玻璃獸擁有超高人氣。(影片來源/YouTube/Movie Time/如遭刪除請見諒)

一名網友在臉書社團「爆廢公社」發文，表示他日前在產業道路的中間發現有一隻小小的奇獸，因為擔心會被車子壓到，將牠救了起來。從附上的照片可以看到牠全身覆蓋黑色的絨毛，長長的嘴巴和四肢呈現粉膚色，腳上還有長長的爪子，呆萌的外型就和「怪獸與牠們的產地」中的玻璃獸有幾分神似，讓原PO也不禁驚呼「第一次近距離觀察！」

照片曝光之後瞬間引起熱議，網友看了紛紛留言回應「好可愛」、「怪獸與他們的產地」、「曾經菜園有一隻，把菜園全翻了」、「圓滾滾的很可愛，幸好獲救」、「是很可愛但也是農夫的痛」、「我家遇到的是金黃色的...」有不少專業網友也透露牠的真實身分是「台灣鼴鼠」，是一種適應穴居生活的小型哺乳動物，具有圓柱形身軀、柔軟的毛皮、極小的耳目、退化的後腿與短且大的有力前肢用以挖掘土壤，日間活動於地底，夜晚會至草地、果園等底層覓食，食物以昆蟲幼蟲和蚯蚓為主。