2020520諧音像「愛你愛你我愛你」，因此不少人趁機告白，但若遇到不解風情的對象，結局反而會讓人哭笑不得。日前有一名男子在520這天，向另一半傾訴愛意，因此用手勢符號打出520，豈料女方卻完全搞錯意思，神反應讓他直呼「有沒有誰家也是女人比男人還不解風情的？」。

一名男網友在《爆怨公社》貼出LINE對話截圖，只見5月20日這一天，他傳了用手勢符號比出的520給另一半，之後還附上害羞的表情貼圖，想向妻子訴說「我愛你」，豈料對方竟回了一個「剪刀」的手勢符號，滿臉困惑的以為是要玩猜拳遊戲。

這回應讓男網友瞬間傻眼，回應「520，好嗎？」，女方這時才恍然大悟，笑著說「我以為要玩剪刀石頭布，想說幹嘛害羞？」，讓他好氣又好笑的PO文寫下「欸不是！誰叫妳出剪刀的？」、「我家夫人是傻瓜，但是我愛她」。不少人也笑翻表示「幸好不是回你『總統就職典禮』」、「太可愛的夫人了」。