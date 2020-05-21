詐騙手法層出不窮，最常見的就是打電話的模式。一名網友日前就在網路上抱怨日前接到一名奇怪女子打來的電話，請他協助處理信用卡的問題，沒想到過程中疑似因為內容太假，讓對方忍不住笑場，隨即也馬上掛斷電話，莫名其妙的遭遇讓該名網友傻眼到不行。

一名網友在臉書社團「爆怨公社」發文，表示他日前接到一通詐騙電話，他姓葉對方卻一直稱他為蔡先生，接著指出因為他月初下單了1支iPhone，工讀生不小心誤刷成20支，需要他到銀行協助處理，沒想到對方疑似覺得內容太誇張，忍不住笑出來，原PO也聽到旁邊有個聲音叫她重打，該名女子就對他說：「不好意思我等等打給你」讓原PO瞬間滿頭問號，傻眼直呼：「TMD現在詐騙當我新手包嗎？我到底聽了X小？」

文章曝光後引起熱議，不少網友看了紛紛留言回應「唸錯劇本」、「人家第一次騙人有點緊張」、「真不專業的詐騙欸！可以投訴他嗎？」、「姓還看錯」、「新人訓練」、「沒上課就實戰了」、「不是詐騙集團，是搞笑團體吧」、「因為自己也覺得買了20隻愛瘋很誇張吧」、「可能他自己講完也覺得很扯就笑場了」。