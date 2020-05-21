「我們的優勢就是能快速掌握市場需求，迅速提出滿足市場的產品；如果發現不符合市場需求，可以很快調整方向，隨著市場趨勢做出敏捷的反應。」新加坡商鈦坦科技（Titansoft）產品開發部經理江致平，一連用了4個與「快」相關的詞彙來形容自家公司的特色。

當被問到在競爭激烈的全球遊戲市場中，鈦坦開發的線上遊戲軟體，為何能以14種語言發行，成功打進150多個國家時，江致平更是毫不猶豫的回答：「當然是因為我們擁抱敏捷，用最快的速度適應市場變化。」

也因為「以快制快」的文化，當全球經濟受到疫情衝擊、陷入冰河期時，鈦坦部分產品線今（2020）年第1季營收，不但未受影響，更較去年同期逆勢成長220%。這家總部位於獅城、研發團隊設在台灣的軟體公司，2017年被新加坡電腦協會評選為「最值得效力的科技公司」，2019年又由亞洲知名人力資源雜誌《HR Asia》頒發「台灣最佳企業雇主獎」，戰鬥能量確實讓人刮目相看。

鈦坦是B2B軟體開發公司，專注於線上遊戲平台開發跟維護，主要根據客戶的需求，幫忙開發及維護軟體。江致平指出，剛開始客戶講什麼、鈦坦就做什麼，「但我們慢慢在想，怎樣讓客戶需求和產品開發結合，能夠發揮最大的價值？」以往配合客戶進行的開發模式，速度太慢，往往導致產品跟不上市場變化，或被其他同業軟體搶占先機。

化被動為主動 引進敏捷開發思維

為因應市場快速變化，鈦坦6年前就引進敏捷開發（Agile）概念，不再採用傳統「一步到位」的瀑布式開發，也就是從上往下、把產品從頭到尾做到好再交貨的標準開發程序，改採「小步迭代」的變形蟲開發模式。

敏捷開發必須隨時注意市場變化，一開發出產品原型就釋出讓大家試用，以蒐集使用者意見，再透過數據分析調整產品發展方向，迎合市場趨勢。江致平說，「這麼做雖然有點反客為主，但產品卻更能精準地滿足市場需求，產生更大的價值，也加強同仁的行動力。」

相較於傳統的瀑布式開發，從設計到遊戲上線，耗費3到6個月跑不掉。江致平表示，敏捷開發模式可能1個月就可以做出原型產品，而且直接放到市場測試、蒐集用戶意見，「1星期後就可以知道這個產品有沒有市場」。如果有，就可以做更多的投資，加入更多功能；若沒有，就馬上做策略調整。

導入「敏捷開發」，能快速反應市場需求，是鈦坦的競爭利器。（照片提供／鈦坦科技）

人人至少兩項專業技能 英語溝通是日常

但再好的戰略若要奏效，執行團隊更是重要關鍵。鈦坦組織開發部Team Leader（相當於一般公司人事主任）柯旻姍表示，為了實踐敏捷精神，鈦坦特別重視夥伴是否為「T型人才」。大夥兒除了深耕自己的專業技能，也要有廣泛的知識，「在鈦坦，一個人具備兩項以上專業技能很平常。」

柯旻姍說，「我們鼓勵大家，如果發覺自己更適合往哪方面發展，都可以主動提出。」她強調，擁有開放的心胸，樂於接受挑戰與持續學習的精神，都是鈦坦員工的必備特質。「我們面試很在意你有沒有散發出學習熱忱，而不是『我只想寫code、當工程師，其他都不要來煩我』。」

此外，鈦坦團隊成員涵蓋11個國家，就像個迷你聯合國，因此工作中常需要使用英語溝通，「面試可能直接用英文對談」。不過，柯旻姍也強調英文不是唯一的標準，「我們更看中個人特質是否適合組織氛圍、有沒有強烈的學習動機。」

江致平也分享個人被鈦坦延攬擔任軟體工程師的經驗，「那時英文沒有很強，多益才考500多分。」他笑說，自己就是不怕開口、也不怕說錯，當時剛好有個機會，就誤打誤撞到新加坡總部工作將近1年。「那裡沒有人會說中文，只好全部講英文。」

於是，江致平逼著自己學習，「也是公司願意給我機會跟時間學習，經過一段時間，發現英文並沒有這麼難。」但面對不同國籍同事各有不同的口音，還是常讓他聽得霧煞煞。

江致平舉例，「我們討論時經常會講到程式的function，有些夥伴口音比較重會念成fanson」，聽不懂，他就再問一次，「把字打出來給我看，才知道原來是function。」為此，他在跟客戶開會之前，總是事先備妥英文簡報，會談結束後更會把結論整理成書面資料寄給對方，再次確認，避免口語溝通產生誤解。

鈦坦新加坡總部及台北、台中的工程師齊聚一堂，參加年度技術日。（照片提供／鈦坦科技）

薪資透明 自主提升遷、由資深夥伴評鑑

為蓄積團隊持續進步動能，鈦坦投資內部在職訓練也毫不吝嗇。柯旻姍分享，光是去年開設的教育訓練課程，台灣參與夥伴便高達1232人次，平均每個人參加6次以上課程。

除了公司規畫的專業課程，夥伴也可以自發性開課邀請同事參加，分享自己的know-how；也可以提案個人感興趣的外部課程，只要部門主管認同，公司就會埋單上課費用，鼓勵大家自主學習、自我管理，讓組織持續進步。

更特別的是，鈦坦的薪資制度透明，升遷得靠自己爭取，讓員工擁有更多的自主權。柯旻姍解釋，公司蒐集同仁的意見，列出每個職位與職等必備的核心職能，每個人都可透過自我評量申請升遷，並由資深同仁評鑑。

柯旻姍強調，最終結果能不能升遷不是重點，而是透過這個過程，讓夥伴得到不同意見回饋，知道自己哪裡不足，看到自己更多的可能性，成為持續進步的養分。

從軟體工程師到產品負責人，再換跑道接掌產品開發部經理，江致平是典型的鈦坦T型人。「思考維度的增長，是我在鈦坦這幾年最重要的收穫。」他分享，自己以前碰到問題，「都只想到我要怎麼處理，怎麼對應？」後來漸漸學習到，可以不只從個人觀點出發，而是提高層級，「從公司的角度思考，或是思考真正的使用者會怎麼想。」

江致平以遊戲軟體開發為例，過去他是工程師的角色，只會想「怎樣才能最快做好產品，而且方便維護？」成為產品負責人後，會進一步考慮「怎麼提高公司利潤？」而現在身為開發部經理，第一個想到的是：「做這個真的能讓團隊成員有戰場嗎？可以提升他們的專業技能嗎？」再來是「公司利潤有成長空間嗎？」然後最重要的是，「消費者真的會使用嗎？」不再侷限於單一的個人觀點。

柯旻姍表示，鈦坦每一次的招募，都不是徵聘「員工」，而是尋找共同打拚的「夥伴」。誠如鈦坦的企業座右銘「Never Stop Improving」，在充滿變動性、不確定性、複雜性與模糊性的年代，期待每位夥伴都能持續學習、進步，引領企業因應接踵而來的挑戰，永不停止進步！

About 鈦坦科技Titansoft

成立：2005年

總經理：李境展

員工人數：300人

專營：線上娛樂遊戲平台開發與維護

(本文取自《English Career》)