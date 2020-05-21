辣模Yumi.k幾年前被朋友肘擊胸部的影片在網路上遭到瘋傳，瞬間爆紅還被網友封為「巨乳女神」，她也因為凹凸有致的火辣身材多次登上新聞版面。日前她貼出一張在超商寄貨的照片在IG，從上往下的超巨視角讓網友看了都快要凍未條！紛紛直呼：「太犯規了吧！」
Yumi.k日前在個人IG貼出一張照片，可以看到她腳下放了一件印有她美照的商品，疑似是要寄貨給粉絲，Yumi.k為了節省空間也將商品袋子裡空氣抽掉，弄成真空包裝，但仔細一看卻發現她因為向前彎腰的動作，讓胸前一對超巨酥胸幾乎要「呼之欲出」，看了真的好害羞。
文章曝光之後引起熱議，不少人紛紛留言表示「她我很可以....」、「實在是一手無法掌握」、「先抱緊處理,然後就看看對方會不會報警處理吧哈哈」、「真的夠兇~」、「真的好巨大」、「巨乳美女身材火辣」、「我可以幫她扶」、「真材實料，讚！」、「真香」。
文章來源：IG/yumibb8888
文章來源：FB/Yumi.k
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