辣模Yumi.k幾年前被朋友肘擊胸部的影片在網路上遭到瘋傳，瞬間爆紅還被網友封為「巨乳女神」，她也因為凹凸有致的火辣身材多次登上新聞版面。日前她貼出一張在超商寄貨的照片在IG，從上往下的超巨視角讓網友看了都快要凍未條！紛紛直呼：「太犯規了吧！」

Yumi.k幾年前因為被朋友肘擊胸部的影片爆紅。(圖翻攝自FB/Yumi.k)

Yumi.k日前在個人IG貼出一張照片，可以看到她腳下放了一件印有她美照的商品，疑似是要寄貨給粉絲，Yumi.k為了節省空間也將商品袋子裡空氣抽掉，弄成真空包裝，但仔細一看卻發現她因為向前彎腰的動作，讓胸前一對超巨酥胸幾乎要「呼之欲出」，看了真的好害羞。

在 Instagram 查看這則貼文 Yumi.k（@yumibb8888）分享的貼文 於 PDT 2020 年 5月 月 17 日 上午 5:15 張貼

文章曝光之後引起熱議，不少人紛紛留言表示「她我很可以....」、「實在是一手無法掌握」、「先抱緊處理,然後就看看對方會不會報警處理吧哈哈」、「真的夠兇~」、「真的好巨大」、「巨乳美女身材火辣」、「我可以幫她扶」、「真材實料，讚！」、「真香」。