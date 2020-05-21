經常可以看到許多名人搭配金句的文章或圖片，不少人誤以為是真的就到處分享或轉貼給親朋好友，造成網路上充斥大量的山寨語錄，今天就讓我們來盤點以下5個經常被誤會的名人金句：

1.前南非總統曼德拉「教育的崩潰足以摧毀一個國家」

香港特首林鄭月娥前幾天出席行政會議時，就錯引用前南非總統曼德拉名言「教育的崩潰足以摧毀一個國家」，隨後遭踢爆此金句並非出自曼德拉之口，特首辦公室在昨〈20〉天也針對此誤會向大眾致歉，表示「這句名言有不同版本和出處，當局樂意接受指正，並對引起誤會表示歉意」。

2.諾貝爾文學獎作家莫言「人生沒有綵排，每天都是現場直播」

大陸名作家莫言自從得到諾貝爾文學獎後，就在網路上有大量的心靈雞湯「冒名而來」，知名女星舒淇就曾在微博分享了「莫言小說最深刻的10句話」，沒想到莫言本人跳出來澄清這10句都不是出自他之手。

3.現代小說家張愛玲「你問我愛你值不值得，其實你應該知道，愛就是不問值得不值得。」

主演電影「七月與安生」而榮獲金馬獎最佳女主角的大陸女星馬思純，過去曾在微博分享張愛玲短篇小說《第一爐香》的讀後感，沒想到被知名讀物部落客「張迷客廳」譏諷應該要多讀原著，不要老是看假的張愛玲語錄，因為這句話也不是張愛玲說的，而是出自散文《惘然記》。

4.詩人泰戈爾「世界上最遙遠得距離，不是生與死的距離，不是天各一方，而是我就站在你面前，你卻不知道我愛你」

這句家喻戶曉的名言到現在還是出現在許多電影、歌曲或是文學作品當中，網路流傳是詩人泰戈爾說的，香港知名作家張小嫻則親自在微博上澄清這句話是出自她1997年發表的小說《荷包裡的單人床》裡女主角有感而發的一句話，並非來自泰戈爾，最後也不禁笑稱：「天哪！我什麼時候變成泰戈爾了？這真是對我最大的恭維。」

5.知名女作家楊絳「我們曾如此渴望命運的波瀾，到最後才發現，人生最曼妙的風景，竟是內心的淡定和從容。我們曾如此期盼外界的認可，到最後才知道，世界是自己的，與他人毫無關係。」

楊絳是大陸作家錢鍾書的夫人，本身也是知名的作家和文學翻譯家，網曾瘋傳《楊絳一百歲的感言》的短文和手寫名言，但事後由人民文學出版社編輯和她本人確認過，這段話和手寫的名言都不是她寫的。