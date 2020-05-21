相較於股票，投資者不易接觸外匯，認為外匯市場遙遠又難懂，必須熟悉總體經濟才能操作外匯。事實上，外匯比股市更容易了解及操作，對於有在操作股票的投資者而言，若能了解外匯市場的變化，更能洞悉股市漲跌背後的原因及外資的動向，本期理財我最大邀請到股市專家，同時也是外匯操盤高手張真卿以深入淺出的方式，帶領大家進入外匯市場。

每個國家都會發行貨幣，外匯其實就是貨幣和貨幣之間的交易，想像貨幣是一種商品，商品的價格就是匯率，匯率有漲有跌，就產生了匯差。舉例來說，台幣兌換美元，就是買進美元、賣出台幣，假設一美元原本兌換27元台幣，隔天美元轉強，一美元可換30元台幣，手中有美元的人就賺到了匯差。

投資外匯的好處很多，首先，可以加強資產的風險控管，很多有錢人的資產，不一定都是台幣計價，一定有部分是外幣計價，可以避免台幣貶值所造成的損失，另一方面，外匯市場涵蓋世界各國，投資外匯可以加深對國際金融市場的了解。

對於股友族來說，熟悉外匯市場更有利於股票的操作，張真卿認為，整個金融市場分為三大塊，資本市場、貨幣市場、外匯市場，其中資本市場又分為股票及債券，「很多投資者做股票就只談股票、做外匯就只看外匯，事實上，這三個市場下水道是相通的」。

初學者從外幣存款下手

張真卿畫出三個水桶分別代表這三個市場，下面有水道相連，舉例來說，當貨幣利率下降，貨幣市場的水位變高(供給量)，錢就會流向股市，股價就會上漲；相反的，當利率上升，貨幣開始緊縮，這時存錢比投資有利，股市的錢就會轉向定存，股價就會開始下跌。再來，台幣如果升值，外資手中的美元即轉成台幣進場買股票，因此，大家口中常講「台幣升值，外資匯入，股票上漲」，反之，「外資賣股，美元匯出，股市下跌」。

外匯投資工具，由淺入深，可分為原始外匯工具及衍生性外匯工具，原始外匯最簡單的就是外幣存款，衍生性外匯則包含外匯保證金、外匯期貨、外匯選擇權，以及現在流行的外匯ETF，像是元大美元指數ETF績效相當不錯，但是對初學者來說，第一步當然是外幣存款。

張真卿在銀行有一個綜合外幣存款的戶頭，可以買美元、日幣、歐元，他說自己比較喜歡美元兌日幣及美元指數ETF操作，因為身處於亞洲地區，可收到較多日圓的訊息，做出正確的判斷，「如果美元走強，就把日幣轉為美元；日幣走強，就把美元換回日幣」，中間不用台幣，減少匯差損失，直接上網操作，相當便利。

匯率有分為固定匯率和浮動匯率兩種，一般人所講的匯率大多是浮動匯率，只有少數國家，如沙烏地阿拉伯、杜拜、香港是屬固定匯率，固定匯率是咬住美元，匯率不會變動，因為中東國家的原油交易是以美元計價，貨幣價格浮動金融體系會大亂，所以匯率必須咬住美元不變；浮動匯率則是由市場供需而定，以美元計價，如台幣兌換美元、美元兌換日幣等。

影響匯率變動因素相當複雜，包括貨幣利率改變、國際熱錢、各國GDP、進出口、政治安定與否等等。以熱錢來說，熱錢跑到台灣來，台幣就升值，熱錢離開，台幣即貶值。另一個原因是進出口，把東西賣出去，收到美元，美元轉換成台幣，台幣就有升值的壓力；相對的，東西買進來，進口商要到銀行買美元付給國外廠商，美元就會升值。當然政治變動影響更大，譬如一九九五年飛彈演習時，兩岸關係緊張，美元就大漲。另外，尾牙到農曆過年，紅包、年終獎金發放，台幣就有季節性的漲幅。

少人為炒作 以技術分析賺匯差

每次講到匯率升貶，大家吵翻天，2018年中美貿易戰，台幣強勁升值，出口商如機械業因匯損吃掉利潤，叫苦連天。其實，升值、貶值相互對應，好到出口，就壞到進口，只能取一個平衡。

央行在制定匯率政策，主要考量四方面，第一，美元指數：因為目前絕大多數的國際貿易都是美元計價，美元升貶會影響到營收、獲利，所以必須觀察美元指數的走勢。第二，日幣：台灣跟日本關係既合作又競爭，有些是上下游產業關係，有些是產品相互競爭。第三，韓圜：台灣的多數產業跟韓國為競爭對手，韓圜若貶值，出口競爭力變強，威脅到台灣廠商。第四，人民幣：台廠很多都在中國大陸投資設廠，60％的成本是以人民幣計價，人民幣升貶就直接影響成本獲利，因此，台幣的匯率是在美元、日幣、韓圜、人民幣當中取得平衡。

如前所述，影響外匯變動的因素錯綜複雜，一般投資者很難用總體經濟的理論去預測一國匯率的升貶，張真卿建議，「外匯市場用技術分析會比股票市場來得準確」，股票市場有主力作手、業內炒作等人為因素，但是，「外匯市場太大了，大到除了FED之外，其他央行都無法控制」，且二十四小時全世界每個交易所接力開跑，「台灣開完香港開，香港開完換泰國」，主力根本無法炒作，所以用技術分析來賺匯差是最好的方式。

美元強勢日圓避險 金融危機首選

全世界主要貨幣只有四種：美元、日圓、歐元、英鎊，張真卿建議，「做這四個就好」，不要去做一些奇奇怪怪的貨幣。「主要貨幣有一個趨勢，照著趨勢走，一段時間會有一個轉折」，以他自己為例，「移動平均線二十日線和六十日線最準，二十日線翻上，趨勢就會慢慢往上，它不會暴漲，然後到六十日線慢慢下來，有循環性」，其他技術指標都不用看，因為是價格取向，沒有成交量的問題。

特別注意的是，當金融市場發生系統性風險，以這一次新冠疫情造成股市大跌，全球貨幣貶值，只有美元和日幣會走強，因為美元是強勢貨幣，大家只會相信美元，日幣則被當作避險貨幣。因此，當金融危機出現時，要趕快去買美元及日幣。

外匯操作多空皆宜 沒有回補限制

外匯不像股票漲幅一天可以高達10％、30％，一般來說，匯率升貶5％至6％就已經很多了，要在外匯市場賺到錢，母數要夠大，譬如說，某幣值三個月漲幅六％，買一百萬就賺六萬，三百萬也才賺十八萬，但是外匯很單純，多空皆宜，更沒有回補的限制。

張真卿認為，散戶還是以做匯差為主，投資者想要「套利」，其實有相當的難度。套利就是賺不同幣別的利差，假設日幣的利率是零，就去跟銀行借零成本的日幣轉存澳幣五％至六％，享受利差，但是利差有風險，因為負債是日幣，資產是澳幣，一旦匯率波動超過5％，利差馬上被吃掉。利差一般都是金融機構在做，散戶是看得到吃不到，像前陣子有人借台幣、買人民幣，最後人民幣貶值，利差全被咬光光。

「套利」最聰明的方式，是分別在不同地區借美元、存美元。全世界每個國家都可以存美元，每個國家給的利率不一樣，例如在台灣借美元利率不到一％，放在菲律賓銀行利率三％、柬埔寨銀行利率六％，就不會有匯差問題，但很少人有這本事，把錢拿到菲律賓、柬埔寨銀行去存，這也是金融機構在玩的遊戲。過去中信金、中信銀即在台灣借美元，利率一％，到越南放款利率10％，賺取利差。

外匯也可以拿來作避險操作，以張真卿個人而言，台幣資產佔70％、美元佔30％，規避台幣貶值的風險，他認為，通常都是有超過上千萬、上億資產才須考量避險的動作，資金水位在一、二百萬的小資族，避險其實沒多大意義。

下半年台幣可望走強 挹注台股

新冠疫情發生，FED無限量QE撒錢救市，理論上來說，美元應出現大幅貶值，但是張真卿認為，下半年即便各國GDP下摔，美元還是會走強，一句老話，「大家相信的還是美元」，另一個原因是，油價大跌，中東國家舉債應付財政支出的也是美元，助長美元升值。

「但是以台幣兌美元來說，下半年台幣有機會走強」，張真卿直言，一來是因為台灣防疫得當，二來因為疫情重創美國，川普要競選連任，肯定會全力緝凶，砲火猛烈瞄準中國，2018、2019年中美貿易戰勢必重演，轉單效益再現，熱錢會再度湧入台灣，對下半年台股會有加分作用。(本文摘自 理財周刊1030期)