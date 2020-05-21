美股本益比偏高、華為新禁令衝擊供應鏈、台股面臨變數不少，從第一季財報中嚴選營益率較去年同期更優的個股，作為拉回布局的參考。

三周過去了，不論美股還是台股皆不脫離先前的研判，就是橫向區間整理。先來談談美股反彈至此為何攻擊力道變得遲鈍？舉具有代表性的S&P500指數為例，以標普對未來十二個月的整體成分股之獲利預估為基準，五月十八日S&P500指數的本益比已來到約22.5倍左右，22.5倍是什麼概念呢？若以歷史均值來比較，目前五年均值為16.7，十年均值為15.1，十五年均值為14.6，二十年均值為15.4。現階段不論用哪一個數據比較，都有偏高的嫌疑，指數承受均值回歸的壓力頗大。

均值回歸的反彈力道 現階段反成上攻障礙

再觀察過去二十年的峰值，出現在2000年九月上旬的23.4，且本月為2002年四月以來，本益比首次突破20倍，比金融海嘯後，聯準會實施QE過程時還高，這壓力能說不大嗎？由於目前FED正在實施無限量QE，公債殖利率都貼在地板上，有息資產彌足珍貴，也許S&P500指數的本益比有機會改寫紀錄，但也需要一些時間讓市場適應與認同吧！

事實上今年以來最好賺的那個波段，早已結束了，具超額利潤的切入點是在三月下旬；3月23日，由於S&P500指數觸及2016年以來的最低點2237，本益比(市盈率)最低約13.1倍，市場均值回歸的力道強大，於是展開波段反彈，彈幅約33％，另一方面，標普對未來12個月的獲利預估值下修了16.2％，使本益比快速上揚。

若由歷史均值來看，投資人若輕易追價，現階段所需承受的風險確實偏高，尤其是未來失業人口復職的速度有多快，仍是個未知數。

零售銷售十分低迷 景氣修復仍需時間

再來觀察美國的景氣現況，根據美國商務部新發布的最新零售銷售數據，美國四月份零售銷售總額月減16.4％，不如法人預期的月減12％，亦大幅不如前值的月減8.3％，跌幅連續兩個月創下歷史新高，也創下1992年有此紀錄以來新低；四月工業生產數據，經季調後月跌11.1％，亦創有史以來最大單月跌幅。

觀察細項部分，四月各部門零售銷售跌成一片，除了非商店型零售(線上零售)呈正增長，由三月的月增4.9％，繼續加速為四月的月增8.4％以外，其他類別皆出現下滑，其中以服飾及飾品業跌幅最大，較上月大幅減少78.8％，其次為電器及相關月減60.9％，家具/家庭室內陳設用品下滑58.7％，運動及休閒下滑三八％，酒吧餐廳銷售額月跌29.5％等等。

另就年增率而言，四月零售銷售年增率由前期的年減5.7％進一步加速至年減21.6％。目前儘管隨著各州逐步放寬旅遊禁令，以及全國各地企業正在重新開放營運，按理應有助於消費逐月改善，但復工復產仍需要時間，加上目前累積的失業人數十分龐大，預估零售銷售市場還將低迷一段時間，直到就業市場明顯恢復，消費市場才有真正回穩的可能。

消費市場欲恢復 失業人口需下降

美國的景氣熱度與消費市場息息相關，而消費市場的修復則與失業人口下降的速度有關。截至五月九日止的當周，雖然初領失業救濟金人數連續六周下滑，但仍高達298.1萬人，超出《路透》訪調經濟學家預估的250萬人，使累計的失業人口數依然驚人。

華爾街經濟學家預估六月失業率將攀上17％，且估計美國今年全年國內生產毛額(GDP)預料萎縮6.6％，較上月調查預期的萎縮4.9％又再次下修；目前連失業率高峰的時間落點都還有變數，更遑論失業人數是否能快速下降。不能因為股市漲了，市場氣氛轉好了，就認為景氣擴張力道恢復了。

近期許多數據都改寫紀錄，我們就來重溫歷史情境吧！舉一九二九年～1930年為例，截至一九三○年四月止，美國股市自崩盤後的谷底回升約五成，市場氣氛轉為樂觀，結果美國經濟成長率自此陷入四年的衰退，1930年的經濟成長率衰退8.5％，1931年衰退6.4％，1932年跌破眼鏡的衰退12.9％，一九三三年再衰退1.2％才結束經濟滑坡。

因此必須提醒投資人，股市回升就能代表經濟復甦嗎？雖然目前的貨幣政策極度寬鬆，可帶動股市上漲，然而若消費、投資及出口這些有效需求之修復速度太慢，一切終究是夢幻泡影。因此，我們必須持續追蹤失業人數變化，唯有失業人數明顯又快速的下降，才能確認消費市場將得到明顯修復，景氣方能持續性翻揚。

美國全面圍堵華為 波及台廠機率大

至於台股方面，今年以來一直面臨外資提款的賣壓，截至五月十九日止，單是五月以來就賣超近一千二百億元新台幣，累計今年以來已於台股集中市場賣超近六千三百億元，若非壽險公司逢低積極承接，加權指數要維持萬點之難度可能更高。

目前又面臨新一波的中、美衝突升溫之干擾，加權指數上攻難度加深。美國商務部特別點名IC設計與晶片製造等兩大半導體領域，鎖定在海外生產含有美國商務部控制清單(CCL)內技術和軟體的產品，限制其供應給華為。

意思就是說，美國限制了全世界所有的半導體廠(包括晶圓代工、IDM廠)，只要有使用到美國軟體和設備，在為華為生產晶片之前，就需要獲得美國政府的許可證。

舉例而言，EDA軟體產業是IC設計最上游、最高端的產業，是集成電路產業源頭，從前端到後端，前端技術主要將設計HDL編碼轉化為netlist門級網表，並進行一系列的仿真、驗證，使門級電路圖從規格、時序、功能上符合要求。

後端主要是將對門級電路圖布局、布線，生成版圖，同時對信號完整性、版圖的合規性、物理特性等進行驗證。所有IC設計公司都得用到EDA軟體，而目前全球EDA產業主要由Cadence、Synopsys和Mentor Graphics壟斷，三大EDA企業總部皆在美國。

因此，如果今天美國可以傾全國之力來全面封鎖華為，那明天，美國就能以同等的手法，來封鎖任何一家中國的科技公司；這牽涉到的不只是紫光展銳、聯發科(2454)、三星所能供應的手機晶片，因為華為需要的晶片還有涵蓋5G基站、人工智慧、伺服器、安防等，整個影響層面非常廣，且最後將嚴重波及包括台積電在內的所有台灣電子業供應鏈，這些都需要時間來釐清法規的解釋範圍。更重要的是，法規解釋權不在台灣，而是美國，變數還很多。

如前所述，既然現階段股市變數增多，建議投資人可以把腳步放緩，先由已公布的第一季財報篩選，將營益率表現相對去年同期表現好的公司挑出來，再搭配產業透明度，營收表現概況，建立口袋名單；待大盤適度回檔時再伺機進場。

(本文摘自 理財周刊1030期)