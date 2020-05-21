行星究竟如何誕生？歐洲南天天文台（ESO）近日進行觀測，發現距離地球520光年處，有一顆年輕的恆星，其周圍螺旋塵埃盤中，捕捉到神奇的「扭曲亮點」，附近形成波浪狀，推測這可能是行星誕生的過程，這一幕也是人類史上首次拍到行星形成的證據。

距離地球520光年處有顆年輕恆星，其周圍螺旋塵埃盤中捕捉到扭曲亮點(影片來源/youtube/European Southern Observatory (ESO))

根據《CNN》報導，歐洲南天天文台透過甚大望遠鏡(Very Large Telescope, VLT)進行觀測，在距離地球520光年處，約御夫座AB（AB Aurigae）附近，其以周圍可能存在行星或棕矮星的塵埃盤聞名，發現塵埃盤出現塵埃與氣體聚集現象，形成極亮的黃色「扭曲」光點，推測這是行星的誕生過程。

法國巴黎文理研究大學教授博卡萊蒂（Anthony Boccaletti）表示「到目前為止，已發現了千顆系外行星，但對它們誕生的資訊少之又少，我們必須觀察年輕的星系，才能捕捉到行星形成的時刻」，由於難以進入被氣體、塵埃包圍的恆星星系裡觀測，因此拍到清晰畫面也很困難，而此次拍到的「扭曲」現象非常關鍵。

參與研究的天文學家福爾科(Emmanuel Di Folco)指出，螺旋處擾動塵埃盤中的氣體形成波動，宛如湖泊上的小船航行時產生的波道，因此這螺旋狀的出現，也表示將會有新的行星誕生，螺旋臂形成彎曲並製造出波浪，在拍攝到的照片中，螺旋呈現亮黃色，並且靠近中心位置。

而螺旋位置表示小行星距離恆星很遠，約海王星到太陽的距離，平均距離約27.817億英里，甚大望遠鏡還架設了名為SPHERE的儀器，可觀察塵埃反射的微弱光線，及來自恆星系統內盤的輻射，發現這些螺旋使氣體與塵埃從年輕恆星系中移動，慢慢聚集到成長中的行星上，最終形成成熟的恆星。