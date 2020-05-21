古斯塔夫是非洲一隻惡名昭彰的巨大鱷魚，據傳已殺害300人。(影片來源/YouTube/AG/如遭刪除請見諒)

尼羅鱷是一種大型鱷魚，也是非洲最大的爬行動物，巨大的身型和兇猛性情讓牠成為食物鏈頂端的掠食者。在非洲就有一隻惡名昭彰的尼羅鱷，據傳牠的獵捕對象不只野生動物，也包括人類，預估在數十年間已經殘殺300人以上，讓牠成為當地居民最害怕的恐怖傳說。

在非洲的蒲隆地有一條令人聞風喪膽的巨型雄性尼羅鱷，在坦干依喀湖北岸與魯濟濟河一帶活動，牠不但體型比其他同種鱷魚還要大上3到4倍，還很喜歡捕食人類，雖然無法確定實際的人數，但據說牠已經殺害將近三百人左右。爬蟲學家帕特里斯費耶（Patrice Faye）在1990年代後期開始對牠進行研究，並將其命名為古斯塔夫（Gustave），美國PBS電視在2004年為牠製作了名為《捕抓殺手鱷魚》的紀錄片（Capturing the Killer Croc），記錄對古斯塔夫的研究與捕獲行動，但最後還是以失敗告終。

在《捕抓殺手鱷魚》中指出，古斯塔夫的重要標誌是身上的三個彈痕和右肩胛骨上的傷，因為從未被捕獲，所以實際身長和體重無法確定，但在2002年卻出現牠「身長超過5.5公尺，體重超過900公斤」的傳言，但有人認為牠的身長應該超過7.5公尺。從牠巨大的體型來看，本來認為古斯塔夫約有100歲，但發現牠牙齒完整，不符合100歲鱷魚的樣子，認為牠可能不超過60歲，甚至可能還在成長階段。

牠最後一次現身是在2009年的魯濟濟河邊，自此之後沒人聽過牠的消息，而牠神話般的地位也被製片公司相中，以牠為原型改編，拍攝了一部動物災難片《萬鱷巨獸》。