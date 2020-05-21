位於喜馬拉雅山南端的尼泊爾充斥著許多古老的部落，其中一支部落至今保持著一項世界上絕無僅有的紀錄，也是全球唯一沒有寡婦的民族，在這裡，每個女人一生至少要結3次婚，背後原因跟一項奇葩風俗有關！

這個奇特的民族就是「尼瓦爾部落」，他們世世代代生活在首都加德滿都以西的谷地，擁有10多萬人口。為了擁有忠貞不二的愛情和永不中斷的婚姻，尼瓦爾女人一生至少要結3次婚，當她們7到9歲左右，就要為結婚做準備，並將神聖的婚姻獻給一顆名為「貝爾果」的果實。

因為貝爾果的果實堅硬，被當地人視為「永恆婚姻」的信物，這次的婚姻也叫做「果實婚」，其婚禮儀式被稱為「益喜」。「果實婚」往往是集體婚禮，雖然只是嫁給一顆堅果，但「益喜」的儀式卻莊嚴隆重，毫不馬虎。

緊接著的第2次婚姻，則是在每位少女迎來初經之後，會在家長的引導下進行「窯居」儀式。按照習俗，少女會被關進一間沒有光線的屋子裡，獨自生活11天，期間不能接觸到陽光，獨自面對恐懼和寂寞，飲食所需則由家中年長女性提供。窯居結束之後，少女必須在太陽升起之前醒來，先是沐浴，然後在身上塗抹香膏，再被蒙上雙眼，由家人牽引著走到樓頂的平臺上迎接陽光。

有別於第一次的結婚對象是果實，尼瓦爾少女第二次則是嫁給了太陽；對於當地人而言，只有被太陽淨化過的女子才能迎接正式的男女婚姻。經歷過前2次的「非人婚姻」，尼瓦爾女子會透過媒妁之言和父母之命定下第3次的婚約，並擇吉日完成婚姻大事。

不過如果婚後女方覺得不幸福，就會將第一次結婚的信物放在丈夫的枕頭邊，以示要和丈夫分離；若是丈夫因病或是其他原因去世，一樣只需拿出貝爾果放在丈夫遺體旁，就能改嫁了。