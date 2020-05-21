美好的人事物看起來格外賞心悅目，日前就有網友分享一張正妹自拍照，尤其是前凸後翹的性感身材，讓人看了眼睛為之一亮。不過鏡子中的「1亮點」卻意外成為吸睛焦點，掀起網友熱議，紛紛歪樓直呼「第一次看到…」。

原PO日前在PTT「表特板」分享一張馬尾正妹的自拍照，只見對方長相清秀、皮膚白皙，即便套上一件白色的針織衫，仍然難掩火辣的性感身材，尤其是下半身只穿著一件貼身三角褲，渾圓屁股蛋和修長美腿，以及火辣水蛇腰全都露，前凸後翹的完美身形讓人看了臉紅心跳。

照片曝光後隨即掀起網友熱議，不過照片中，妹子背後特殊的插座設計卻意外成為眾人議論焦點，紛紛歪樓驚呼「插座看起來好特別」、「第一次看到那種插座欸」、「第一次看正妹圖我卻認真研究插座」、「真想插插看！很特別的插座」、「磁磚沒變形，我認真檢查過了」、「第一個看到臀，第二個看到沒見過的插座…」；不過也有人淡定表示「這是韓國的插座啊」、「不就韓國的插座…哪裡特別？超難用的！」

另外有眼尖的網友透露，該名正妹是「去韓國留學的日本人」經常在社群媒體上分享性感美照，在網路上小有名氣。