「如果不能唱歌了，我活著還為什麼？」那是方季惟1992年5月即將進入手術房前，深深思索的問題，或許這也是許多人正思索的，拿掉了職稱、身分，還剩下什麼？我們為了什麼而存在？

她，是六、七年級眾所周知的歌手、演員，更是蟬連四年奪冠、繼鄧麗君以來最受歡迎的「軍中情人」，卻因罹癌，燦爛星途嘎然而止。這些年來，她洗盡鉛華，專心照顧陪伴罹癌父親與憂鬱症母親。在第二人生的開始，才學習如何為自己而活。

《歲月釀的檸檬紅茶》是方季惟現在用平靜的心去回首過往精采、失意時的人生書帖，也是帶給喜愛她的歌迷或有著同樣遭遇的人們一本力量之書，或許考驗還在、難關依舊，但心一轉，生命就跟著轉變了。

她毫無保留，坦然分享這一路走來的心靈之旅，透過誠懇的圖文分享，及詞曲心境傳達，想給正經歷傷痛、無奈的人們一點點力量，試著找些方法，在生命的逆流中，帶著微笑前進。

不論你是否曾喜愛她或才剛認識她，想與您一起品這杯名為歲月的檸檬紅茶，與她用不同的角度回看人生酸澀與甜美，在自由自在、歲月靜好中優雅老去。

【精彩書摘】

方季惟扛起照顧父母的責任，一扛就近乎二十年。漫漫歲月，方季惟冷暖自知，有時為了爸媽的醫藥費，她會接拍戲劇賺錢，即使在拍戲時被劇組欺負，也自我調適吞忍下來，在人面前從不訴苦。

只是不喊苦，不代表不辛苦。她曾經在跑通告上節目時，畫了一張全家福的圖片，裡面有爸爸媽媽和五個小孩，她還在圖裡寫下「圓滿」兩字，這是方季惟心裡覺得最重要的一切。「只是心理分析師看到我畫的全家福，直說快哭了，因為全家人只有我沒有腳，像是飄在空中。」一張畫透露出，近二十年不斷付出照顧家人的方季惟，其實心裡也藏著想被好好照顧的孩子。

「有好長一段時間，我嚴重失眠。」和許多長期照顧者的情況相同，方季惟晚上幾乎沒有辦法好好睡覺，因為失智媽媽常常會有各種突發狀況，有時身體不舒服，大半夜還會叫女兒幫她按摩。扛著照顧責任的那些年，方季惟幾乎夜夜難入眠，她曾氣極大吼，「我快要累死了。」

結果媽媽聽了，跑去跟兒子說，「你姊姊說不想活了，」讓方季惟實在既好氣又好笑。

「當壓力實在大到破表時，我就去念經，」她瞪大眼睛認真地說。 除了仰賴信仰解壓，她也靠智慧解決紛爭。

失智媽媽的狀況時好時壞，即使有時清醒，媽媽總是負能量滿檔，和家人的相處常常一言不合就吵了起來，家庭氣氛緊張，小事也能一觸即發。身為大姊，方季惟想盡辦法，不讓家人的情感因為媽媽生病而破壞殆盡。

方季惟也帶著媽媽出席曾經欺負過她的人的葬禮，藉由送這些人最後一程，助念讓往生者功德圓滿，也把心中怨懟送走。

至於那位倒債落跑、讓鉅額債務落到作保的方季惟爸爸身上的朋友，可以說是媽媽這輩子心中最怨恨的人。事隔多年，雙方又見了面。

「這個捲款落跑的人後來失智了，誰都不認識，但是一見到我媽，卻一直哭一直哭。」方季惟回憶，當媽媽看到眼前這個淚流滿面卻已經頭腦不清楚的老人時，「覺得他應該是知道錯了，」不但不再怪他，反而同情他的際遇。方季惟媽媽輕輕放下多年身心重擔，從這一刻釋懷了。

(本文摘自《歲月釀的檸檬紅茶：快樂小孩方季惟將時光化做美好祝福，寫給終將成為大人的你》/天下生活出版)