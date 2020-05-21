在台灣，醫師的社會地位崇高，加上薪資較一般上班族優渥，醫學系一直以來都是不少考生的第一志願。對此，就有網友好奇，一樣都是醫科「台大醫科跟高醫醫科未來有差嗎？」貼文一出隨即掀起熱議。

原PO日前在PTT「八卦板」PO文指出，如果有個有錢老爸，讀哪裡不是都一樣？一樣有人出錢開診所；如果沒有富爸爸，即便是台大醫科出來一樣在大醫院從R1慢慢跳，是能多有錢？因此不禁好奇，究竟考上台大醫科跟高醫醫科，這兩者之間「在未來會有什麼差別嗎？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「有牌就好，背景才重要」、「只要通過國考，有醫師執照都一樣吧」、「如果爸爸是某醫院院長，路順很多，那就沒差」、「醫生世家沒差」、「薪水跟學校哪有關係，跟你老爸是誰才有關係」、「學歷只看升官用，不升官就沒差，頂多門戶之見」。

不過也有人認為終究還是台大醫科吃香，「台大熱門科系住院醫師，要台大畢業優先」、「醫科派系、血統，不純的根本進不了」、「台大的權威多，你要學也比較有得跟，更不用講政治地緣，醫生不幹了去當官也可以是選擇」、「如果走學術路線，其實還是有差，台大的資源還是比較多，學生的視野和享受到的環境資源也不同」、「你不要以為醫界裡面沒派系，受雇醫薪水都有行情，有條件的話當然來台大比較好」、「國立大學跟私立大學在預算上也差很多」。