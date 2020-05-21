台灣人愛吃牛肉，不少人會根據自身喜愛的熟成度，買牛肉回家自行料理。不過日前就有網友透露，在賣場上試吃了牛排後覺得十分美味，沒想到買回家料理，卻難以下嚥，讓他不禁好奇「煎牛排有秘訣嗎？」貼文一出隨即掀起熱議，並釣出內行人分享料理的美味秘訣。

原PO日前在PTT「八卦板」PO文透露，在大賣場試吃了牛排，覺得不錯就購買了幾片打算回家料理，沒想到料理成果卻讓自己大失所望，他坦言，「看煎牛排阿姨好像只有加鹽巴跟水，用牛排自身的油就很好吃…」，讓他不禁好奇「為啥我買回來自己弄的就很難吃？她是不是有偷藏步？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，不少人一面認為，料理牛排時「鍋子」是關鍵，「秘訣在鍋子啦」、「鑄鐵鍋或鐵鍋，空燒到水滴下去會滾珠，再下鍋」、「鑄鐵鍋配烤箱正解」、「用鐵鍋，高溫冷油，一面大概1分鐘，翻面4到6次拿出來靜置10分鐘」；此外「火侯」也十分重要，「鍋要熱才能酶化反應」、「重點是鍋子要很熱才下鍋，才可以表面煎脆鎖住肉汁」。

也有老饕分享美味到升天的料理步驟「專業的做法：完全退冰、表面吸乾、鍋熱下油、油熱下肉、猛火上色鎖汁，最後放烤箱烤熟」、「煎前放室溫2、30分鐘，表面擦乾，鹽巴撒多一點，鍋熱到冒煙，煎完放5、6分鐘再吃，最後買厚一點的肉，太薄的表面還沒脆裡面就熟了。對了，要吃就直上肋眼紐約客菲力，不要去買什麼霜降、恰克、翼板，那都是牛肩」。