雞蛋的蛋黃通常都是黃色的，假若產下綠卵蛋，你敢吃嗎？印度有一名雞農，9個月前發現家中的母雞，竟生出「綠卵雞蛋」，讓他感到相當恐懼，甚至根本不敢吃，好奇心驅使下試孵雞蛋，沒想到小雞順利破繭而出，而且也都沒有異狀，而動物科學大學教授得知後難以置信，雞農還曝光綠蛋的口感。

綜合外媒報導，馬拉普蘭（Malappuram）一名雞農西哈布町(AK Shihabudheen)，9個月前在自家的雞舍裡，撿了一顆剛產下的蛋，但打破雞蛋卻發現，裡面的蛋黃竟是綠色的，讓他直呼不可思議，「起初我們都很驚訝，甚至不敢拿來食用，但這一隻母雞生下的蛋全都同樣是綠卵」。

西哈布町出於好奇，便孵化這批綠卵蛋，成功孵出6隻小雞，其中有些也開始產卵，且蛋黃同樣都是綠色的，之後產下許多類似的蛋，因此他們便嘗試吃看看，「味道與一般雞蛋一樣，我的家人包括兒子都在吃」，日前與朋友提到這件奇事，仍討論不出原因，於是PO網尋求解答。

喀拉拉邦獸醫和動物科學大學教授S Sankaralingam得知後，也慕名來找西哈布町，目前已將雞蛋帶至實驗室研究，「這是一種罕見現象，但也有可能是飼料導致」，但西哈布町則表示，他通常以米與椰子油餅飼養雞隻，有時甚至會餵食家中吃剩的廚餘，與其他雞農餵養方式沒有不同。