台灣四面環海，漁獲資源豐富，什麼魚類都不難吃到，但有些魚刺多、肉偏柴等，因此各有擁護者。日前有一名網友提到，烤秋刀魚雖然好吃，但內臟卻苦到難以接受，不僅如此，鴨屁股也是如此，但不少人卻非常愛吃，讓他好奇詢問「真的有人會吃秋刀魚內臟和鴨屁股嗎？」。

一名網友在ptt表示，烤秋刀魚再擠上一點檸檬，可說是人間美味，但吃到內臟部分，卻是苦到讓他崩潰，提到會苦的食物，另一項就是鴨屁股，不管爆炒醬汁有多重口味，一咬到屁股黃色的部分，鴨騷味直衝鼻腔，讓他直呼根本不是人吃的東西。

原po接著說到「但是每次去買烤鴨請老闆娘幫我切掉屁股那塊時，老闆娘都會說『你要切哦？可是很多人愛吃捏』」，就連秋刀魚也是如此，儘管內臟非常苦，但通常不會特意去除苦的部位，讓他困惑的問「想問真的有人會吃這些部位嗎？到底好吃在哪裡」。

不少人也表示認同，「有次吃到鴨屁股，吃下去的東西全吐出來」、「秋刀魚我會先清內臟再烤，不然肉灰灰的很噁心」、「有一次吃燒臘，老闆居然把它(鴨屁股)切進去，我很愛鴨的香味，但鴨屁股那個超濃縮的鴨騷真的不行，那一次我在沒有注意到的情況下直接咬下，鴨騷炸裂」。

還有人曝秋刀魚內臟吃法，「新鮮秋刀魚內臟會肥到微甘，很好吃耶？你八成吃到不新鮮，或廚藝差的料理了吧」、「秋刀魚內臟超讚，吃下去苦完會有一股回甘的爽感，配啤酒根本超讚，不過要新鮮的才會好吃」、「秋刀魚內臟配飯，其實還不錯，還有清酒」。