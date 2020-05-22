許多人在結婚前，不只考慮到愛，當然還有經濟、價值觀等因素，婚姻若想要持久，夫妻的想法也不能差太多。日前有一名網友提到，假若情侶學歷差太多，婚後的價值觀是否會受到影響，這種婚姻是否會難以維持，也引發眾人討論，還有人自曝親身經歷，讓不少人覺得中肯，更直呼「觀念正確」。

一名網友在ptt表示，假若情侶學歷相差大，或畢業的學校差距大，「這兩個人結婚的話，會不會有差很多的價值觀？或者這種婚姻難以繼續？」。大多數人認為影響不大，「結婚是看個性與家族，學歷只是影響價值觀的因素之一」、「很難講吧！小學畢業也可能做到像王永慶那樣的成就啊，價值觀的落差不一定單純由學歷差距來決定啊」。

還有男網友分享自身經歷，指他是美國前十大研究所畢業，而老婆學歷則是私立科大，認為婚姻大多因錢的價值觀而爭吵，又分成收入與雙方家庭經濟情況，假若收入少，生活開銷變得錙銖必較，久了不論男女都會有怨言。「大部分的情況，學歷跟收入還是有正相關，所以婚姻一個重點就是錢要夠，但兩個人不能計較誰賺得多誰賺的少」。

接著說到，學歷差能挑的工作就少，因此學歷高的當然就得付出多一點，假若去跟別人比較，嫌另一半薪水少，但對方也可以找到更有錢的嫌棄你，認為學歷在婚姻中，不是最大的問題，更建議「把要求別人的部分，改成要求自己。你嫌人家英文不好，就把自己英文要求好，嫌人家收入不高，就把自己收入撐高。你不能容易改變別人，但你可以改變自己，學到這一點才會長久，你挑別人別人也挑你」。