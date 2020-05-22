受梅雨鋒面及西南氣流影響，高雄、屏東等地區豪雨不斷，雨炸台灣也讓不少生物現蹤。台南有一名民眾發現，庭院出現一隻「怪蛙」，身形非常肥大，看起來又不像蟾蜍，因此好奇詢問廣大網友，不少人看了直呼「有毒，千萬別亂碰」。

花鋏口蛙的叫聲，不少人認為很吵(影片來源/youtube/Nature Explorer HK)

一名網友在《台南爆料公社》提到，這幾日豪雨不斷，沒想到家中庭院裡，竟出現一隻詭異的青蛙，外型非常肥大，但又與蟾蜍不太相像，抓到後便放於水盆中。不少網友解答「花鋏口蛙，前幾天我家也有」、「他有毒喔！我家也有」、「有毒，歸仁超多」。

還有人解釋，此蛙為外來種，造成本土青蛙被吃光，「我同學之前抓到一隻，由於是外來種，所以養在家裡面，需要加蓋子，牠會爬出來」、「這是外來種，南部被侵襲的很嚴重，本土蛙都被吃光」、「外來種，連蛇都吃不下牠」、「亞洲錦蛙，外來種」。

據了解，亞洲錦蛙又名花狭口蛙，主要分布於緬甸、泰國、寮國、越南等東南亞及大陸華南地區，皮膚具有毒性，誤食恐有中毒危險，背部有黃色紋路，體長約7至8公分，壽命可達10年，黃金蝙蝠生態館負責人張恒嘉曾表示，因為亞洲錦蛙皮膚有毒，目前僅眼鏡蛇敢吃牠，在台灣可說是沒有天敵。