陶淵明〈桃花源記〉裡寫道：「忽逢桃花林，夾岸數百步，中無雜樹，芳草鮮美，落英繽紛，漁人甚異之﹔復前行，欲窮其林。林盡水源，便得一山。山有小口，彷彿若有光，便舍船，從口入。」沿著台20線進入桃源區，詩中所描繪的情境彷彿成了眼前畫面，望不盡的叢山峻嶺，途經一座又一座的吊橋，南橫風景一路走走停停，就像真正的世外桃源，離俗世，很遠很遠。

桃源區為高雄市最北的行政區，南接茂林區，西與六龜、甲仙及那瑪夏毗鄰，東鄰花蓮縣卓溪鄉、台東縣海端鄉，北與嘉義縣阿里山鄉及南投縣信義鄉為鄰，東北方有玉山山脈，北方為阿里山山脈的延伸，全境有三分之二地區屬於海拔一千至三千公尺的高山區。

南鄒族人（現稱拉阿魯哇族）是桃源這片「深」山裡最早的住民；布農族人則在180年前陸續從南投、花蓮、台東遷居到此，是目前占全區人口數最多的族群；桃源區有寶山、建山、高中、桃源、勤和、復興、拉芙蘭、梅山等八個里所組成。

建山部落入口意象呈現布農族勇士與八部合音的文化典故。（攝影/曾信耀/Takao樂高雄/提供）

部落巡禮走讀布農族傳說

台20線南橫公路因八八風災中斷十年，今年元月南橫公路從桃源梅山口至天池段正式復通之後，梅山社區發展協會理事長顏國經看好部落觀光前景，「我們是『世外桃源』，就應該和都會型觀光有所區別」，結合歷史文化與自然生態的深度旅遊，透過部落觀光帶動農特產品行銷，沒有泛夜市化的市集，追著花跑、跟著步道走，才是真正的部落巡禮。

從台20線轉進建山部落時，路口即有布農族人雕像；虎頭蜂窩是建山部落的一大特點。（攝影/曾信耀/Takao樂高雄/提供）

首先進入的建山部落，有200多戶人家，相對已是人口數比較多的部落規模；建山里里長金阿美開心地說，想要到建山部落不用再問路了，有了醒目又具特色的建山部落入口意象新門面，在藍色的石柱上加入布農族的傳統圖騰點綴，最特別的是石柱下方還有虎頭蜂窩，原來每到秋冬之際，部落的男人們便會上山捕捉虎頭蜂，再將捕捉到的虎頭蜂浸泡製成藥酒或藥材，這也是建山部落獨有的生活習性。

建山部落故事牆，來聽聽布農族人說故事。（攝影/曾信耀/Takao樂高雄/提供）

跟著阿美里長走訪建山部落，民宅上一幅幅引人入勝的故事牆看上去引人入勝，這邊彩繪著布農族神話，那邊的浮雕呈現著狩獵和祭典各種布農族生活。安靜的街道沒有雜沓的市集，小雜貨店成為部落族人消遣時間和聊天的地方。

亞力民宿是建山部落裡唯一的民宿。。（攝影/曾信耀/Takao樂高雄/提供）

吊橋的故鄉來打卡旅遊地標

進入高中部落的索阿紀吊橋，橫跨在荖濃溪上，是全台最長的車行吊橋。（攝影/曾信耀/Takao樂高雄/提供）

索阿紀吊橋山豬造型的橋台，搭配橋柱彩繪熊鷹羽毛圖樣的橋柱，充滿濃厚的拉阿魯哇族原民圖騰美學。（攝影/曾信耀/Takao樂高雄/提供）

「山重水複疑無路，柳暗花明又一村」，陸游寫下〈遊山西村〉，此刻的我們正在「遊桃源區」，離開建山部落後，又是一路蜿蜒無盡的山路，部落之間的跨河吊橋成為另類的旅遊地標，難怪桃源又有吊橋的故鄉之稱。高中部落的索阿紀吊橋是八八風災後所興建，大跨距橋樑橫跨荖濃溪，橋身長約260公尺，寬約2.4公尺，可通行3.5噸的貨車，是全台最長的車行吊橋，橋台外觀做成山豬造型，橋柱彩繪熊鷹羽毛圖樣，充滿拉阿魯哇族的文化圖騰意象。

高中部落的索阿紀吊橋是八八風災後所興建。（攝影/曾信耀）

居住在高中部落的拉阿魯哇族，最特別的祭典為每年舉辦的貝神祭，傳說中，拉阿魯哇族祖先早期與矮黑人相處過一段時光，並建立深厚情誼，當矮黑人要離開部落時，將大型貝類留給族人做紀念，象徵豐收之意，後來族人每年都會聚集舉辦貝神祭，聖貝祭儀場即設置在高中部落的美蘭社區內。

拉阿魯哇文化祭場建置在美蘭社區裡，以茅草搭設而建，拉阿魯哇族人每年都會聚集舉辦貝神祭。（攝影/曾信耀/Takao樂高雄/提供）

梅山天池秘境式觀光

馬舒霍爾吊橋、梅山吊橋橫亙在叢山峻嶺間，通往部落的秘境。（攝影/曾信耀/Takao樂高雄/提供）

慢慢駛近梅山部落時，原本一路上人少車稀，卻漸漸湧現車潮。南橫公路西段工程歷經多年修復之下，終於開通到天池的精華路段，隨即吸引大批南橫迷舊地重遊。梅山是玉山國家公園南部的入口，在過去，這裡被稱為Ma-Su-Huaz（馬舒霍爾），意指遍布黃藤的地方，黃藤早期常見於布農族婦女用來揹簍、藤篩的藤編生活用器，對布農族編織工藝留下非常重要的文化傳承。

早期布農族在中央山脈屬於逐水草而居的生活形態，以黃藤編織的揹籃，是為了便於遷徙移動而發展出來的生活用具。（攝影/曾信耀/Takao樂高雄/提供）

一大早蔚藍天色讓人等不及帶上明媚心情往天池出發，古色古香的長春祠映入眼簾，從白色階梯拾階而上，這座悼念開闢南橫公路而殉職工程人員的中式建築巍峨矗立在山巔；天池海拔高度2280公尺，於南橫公路山頂終年不枯，由於湖形狀如心臟，又稱為心湖，也被山友形容為高山之心，是南橫著名八景之一，周邊有檜木巨林木、中之關步道，悠悠古道，群巒為伴，沿途美景堪稱人間仙境。

被形容是天堂入口的天池，藍天綠樹倒映池心，果然有世外桃源的悠然境界。（攝影/曾信耀/Takao樂高雄/提供）

想要品嘗部落風味餐，趁著回程路上，梅山口有一處小市集，販售山產蔬果，再來一道石板烤肉，足以吃得津津有味。瑪舒霍爾接待家庭女主人露森的高山愛玉冰，在炎炎夏日來上一碗，檸檬與黑糖令人深陷暗戀桃花源的酸甜滋味。

悼念開闢南橫公路而殉職工程人員的長春祠，留下許多動人故事。（攝影/曾信耀/Takao樂高雄/提供）

梅山小農市集採買高山高麗菜、當季蔬果，支持好農物。（攝影/曾信耀/Takao樂高雄/提供）

錯過了冬天的梅花和春天的櫻花，那就把握當季的美麗吧！深入秘境的部落巡禮，一起來慢慢發現世外桃源的風情萬種。

帶路人

（左）金阿美（右）顏國經。（攝影/曾信耀/Takao樂高雄/提供）

金阿美：高雄市桃源區建山里里長。

顏國經：高雄市桃源區梅山里社區發展協會理事長。

• 南橫公路 梅山口—天池通車注意事項

管制路段進入時間08：00～13：00，人車須於15：00之前離開，週二、四禁行

• 嘎啦鳳食堂、梅山口飯店（桃源分店）

地址：高雄市桃源區桃源里28號

電話：（07）686-1506、0937-492-117

(本文摘自 Takao樂高雄 2020/05 NO.05)