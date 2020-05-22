在地、當季的食物最美味，特別是不耐久藏的荔枝。時值五月天，荔枝季節早已悄然展開。現在來到高雄大樹，品嘗最新鮮的玉荷包正是時候！

玉荷包的故鄉在大樹

大樹的荔枝有八至九成屬玉荷包品種，占全台玉荷包產量六至七成，年產值約十至十二億元。因大樹玉荷包產期短且集中，從五月中旬至六月上旬，僅約三周，通常採預購行銷。相比其他品種，玉荷包甜度高，果皮薄，果核僅占果實的百分之五到十，果肉更顯肥美豐厚，尤其七、八分熟時的外皮由黃綠逐漸轉紅潤呈現出的色澤，十分漂亮。

玉荷包六、七分熟時即可採收，此時風味也最佳。挑選重點在於果實要飽滿，果色呈現半紅、半黃帶綠，剝去外殼時，汁液不會外流，完整保留果汁入口，甜蜜滋味中帶著微酸，果肉Q彈，汁多香甜，絕對令人愛不釋口。

時值春末，大啖玉荷包正是時候。（照片提供/大樹農會）

荔枝保鮮期短，自古皆知，唐朝白居易的荔枝圖序說到：「若離本枝，一日而色變，二日而香變，三日而味變，四五日外，色香味盡去矣。」傳神描述荔枝採收後，若當日未食用便快速褐化的過程。

為延長荔枝的賞味期限，可使用噴濕的報紙包裹，再套上塑膠袋密封，放入冰箱冷藏，保存約一週。只是放入冰箱的荔枝再取出，約莫半小時後即開始褐化，建議吃多少拿多少，品嘗趁新鮮，新鮮才對味。

(本文摘自 Takao樂高雄 2020/05 NO.05)