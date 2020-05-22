凌晨三點，摸黑出門，還在感嘆路上孤寂的夜色之際，甫轉進前鎮漁市場卻已是一片燈火通明，喧囂的人聲伴隨著機具聲，人潮川流繁忙熱絡，讓人彷彿也感染起這股蓬勃朝氣。

前鎮漁港是台灣最大的遠洋漁港，漁船停泊在岸邊，更顯得分秒必爭的繁忙景象。（攝影/曾信耀/Takao樂高雄/提供）

濕漉漉的水泥地上，一簍簍的漁籃擺出各式各樣的新鮮漁獲，買家們忙著貨比三家。不一會兒，一陣哨聲吹得又急又響，只見買家一股腦兒蜂擁而上，從漁船上卸下的漁獲，各憑本事手刀搶快，魚市拍賣員緊跟著上場、指揮若定，一手拿著筆記本記錄魚種、秤斤論兩，喊著只有買家才聽得懂的拍賣價，完成一場又一場的交易。

魚貨拍賣員被稱為「糶（ㄊㄧㄠˋ）手」，一直扮演魚貨拍賣市場最重要的靈魂人物。（攝影/曾信耀/Takao樂高雄/提供）

不同於日本築地市場（現為遷址新建的豐洲市場）是日本必遊的觀光地，前鎮漁港並不屬於觀光魚市場性質，這是台灣最大的遠洋漁港，也是台灣最大的漁貨拍賣市場，擠滿了船東家、批發商、叫賣人、外籍漁工，也可以看見廚師、攤販趁著凌晨來採買魚貨，鏡頭底下正是他們最平凡不過的日常。

前鎮魚市場是大盤商的分銷地，現場可以看到許多攤販、廚師來挑選海鮮。（攝影/曾信耀/Takao樂高雄/提供）

前鎮魚市場

地址：高雄市前鎮區漁港中一路2號

營業時間：03：00～07：00，每月初三、十七休市

(本文摘自 Takao樂高雄 2020/05 NO.05)