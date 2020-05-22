「左營那個道地的眷村味，現在走遍全台灣也難尋了。」說到美食，胡天蘭整個人就散發出渾然天成的光彩，豐富的肢體語言、生動的面部表情和讓人垂涎三尺的形容詞，吸引人不斷地從她身上挖寶，恨不得馬上跟著這位美食故事家的腳步，穿越任意門品嘗一道道令人感動的好味道。

不論是眷村裡頭的媽媽味，還是名家精心設計的全方位國際級料理，美食就像是那條月老的紅線，把胡天蘭和高雄緊緊繫在一起，「搭高鐵很快呀！一個半小時就到了。」對於美食，胡天蘭講究的是食物本身帶給人的感動或快樂，也和米其林評選標準一樣，重視經營者是否用「心」與消費者互動。

記憶中的好味道

這樣的生活態度來自於她的報人父親-胡鐵痕先生，她常常是中午去報館找爸爸，一起吃遍西門町附近的美食，晚上等著爸爸帶美味的餐點回家，一家人再一起享受好料，在那個吃飽比吃好還重要的年代，胡爸爸就已經非常注重樂活、慢活，「一個懂得吃的人會讓大家羨慕，不懂吃才值得被笑話。」

而胡爸爸不只動口也動手，獅子頭就是他的拿手菜，「我到現在只要聽到剁肉的聲音，都會想起爸爸做菜的背影，他很堅持不偷工減料，一斤肉只能做四顆獅子頭，冬白菜、夏青江，還一定要加上荸薺，可惜他忘了告訴我這些食材和調味料的比例，所以我也做不出百分百爸爸的味道。」就算味道有一點點差異，但香味依然濃郁，這一顆獅子頭代代傳承，串連起兩、三代間對家的記憶。

左營豫湘美食的香椿醬，是胡天蘭記憶中的道地口味。(照片提供/Mook)

也因為如此，胡天蘭對於眷村濃厚的媽媽味也特別有感，「像左營豫湘美食拌涼麵的香椿醬，跟我小時候吃到的一模一樣，現在已經都吃不到這種傳統的味道。」還有寬來順的早餐點心、原味手工饅頭店的蘿蔔櫻子包和黃豆芽肉包都是她對高雄的牽絆之一。

高雄美食躍登國際殿堂

嘗遍世界各地美食，胡天蘭回頭看看台灣小吃，它是台灣的驕傲，「蚵仔麵線跟義大利的白酒蛤蠣麵一樣，一口就能讓海鮮的鮮甜滑上味蕾；而臺灣街口都有的媽媽飯糰，一點也不比日本壽司差。」

說起美食，胡天蘭的眉眼之間處處都是故事。（攝影/陳晉生、場地提供/福容大飯店 台北一館）

不僅小吃能跟異國料理PK，還有很多餐廳做得很棒，深具國際水準：「像是高雄的漢來蔬食，全世界去哪裡找做得這麼精緻的蔬食！那個上海菜飯可說比很多上海餐館還道地，另外老新台菜的二代接手總鋪師爸爸的事業，利用裝潢、用餐氛圍營造的手法，把辦桌文化提升到國際市場的故事，也讓人感動。」加上美濃白玉蘿蔔、燕巢芭樂等在地食材的運用，更能顯示出經營者連結在地與消費者的用心。

不論走到哪裡，對胡天蘭來說，美食就是一篇篇動人的故事，一次次喚醒她生命中的美好時刻。

(本文摘自 Takao樂高雄 2020/05 NO.05)