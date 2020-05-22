穿上小學生制服，揹起書包，坐在教室裡，下課鐘聲響起了！這些熟悉的景物，是否喚起你昔日的回憶呢！旗山生活文化園區自2016年地震後，閉園進行古蹟修復，甫於今年初重生，延續了前身舊鼓山國小的童年紀實，即日起特別舉辦「一日小學生．時光蕉囊」主題展，一起來拍照打卡，大小朋友穿越時光重溫校園經典場景。

時光蕉囊主題特展

校舍中庭一棵老樹屹立，見證過往歷史。（攝影/Carter）

旗山生活文化園區的建築前身為日治時期蕃薯藔尋常高等小學校，二戰後，國民政府接收改制為鼓山國民小學。校舍仿西式建築，校園由講堂（大禮堂）、辦公廳及北棟教室構成，並由廊道串連；一入校門，正面就是大禮堂，入口門廊有造型優雅的三連拱及圓拱窗，屋頂尖端為木造的交叉山牆，顯露和洋建築的典雅韻致。這不僅是高雄僅有的兩座日治時期古蹟校舍之一，對旗山在地學子更存在著共同的成長記憶。

一日小學生‧時光蕉囊，打卡囉！（攝影/Carter）

2016年美濃大地震造成古蹟建物結構性破壞，歷經一千多個日子修復後，已對外開放，並規劃「一日小學生‧時光蕉囊」特展，帶領大小朋友重溫小學的懷舊時光。「趣遊教室」從「悅讀教室」、「歷史教室」、「復刻教室」展開，透過Q版小學生公仔及巨型文具，營造「小學生視角」，同時以老照片、大地圖、蕉城小故事，結合QA闖關解碼遊戲、佈告欄創意競賽，還有「勿忘我」、「亂入+1」各種手拿牌回憶畢業紀念冊經典語錄一起來合照，臉書的人像寫真館拍照打卡＃寫一波，讓不同世代遊客皆能穿越時光回憶兒時。

小學生視角從Q版小學生公仔開始。（攝影/Carter）

那些年，我們都是小學生

親愛的，我把文具變大了！（攝影/Carter）

走進復刻教室裡，早年的小學生木桌椅排列得井然有序，抽屜裡放著作業本，講台前方的特別座是調皮搗蛋孩子的VIP座位；古董老黑板牆上方還有國父遺像與「禮」、「義」、「廉」、「恥」，黑板角落值日生填上名字，擦黑板、抬便當，真的有聊不完的童年往事。

走進復刻教室，黑板牆、木頭課桌椅，穿越時光回憶兒時滿滿的感動。（攝影/Carter）

重拾校園時光，還有在園區戶外設置「學子好毬」、「步步高陞」與「百年樹人」裝置藝術燈飾。小時候，上學第一件事就是升旗，看著國旗冉冉上升，抬頭望著蔚藍天空，讓人精神抖擻；草皮上的球燈就像小學生滿心期待下課後的玩樂小玩意，無論白天夜晚來到此處，都能感受「生活處處是文化」的空間魅力。

來到歷史教室，有老照片、大地圖、蕉城小故事，試試看闖關遊戲。（攝影/Carter）

旗山生活文化園區

地址：高雄市旗山區文中路7號

時間：10：00～18：00、週六日10：00～19：00，週二休館