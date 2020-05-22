「鋤禾日當午，汗滴禾下土。誰知盤中飧，粒粒皆辛苦。」對美濃福安國小的學生來說，這不是搖頭晃腦朗朗背誦的詩句，而是實實在在的感受。學生捲起褲管，赤腳走進田裡插秧除草，自己設計誘捕器減少福壽螺農害，收穫農作供應營養午餐的食材，從產地到餐桌，減少食物碳足跡，福安國小將知識運用於農事，有趣的課程讓來遊學的學生都嚷嚷著想轉學。

自給自足，產地餐桌的實踐家

越過福安國小穿堂，視線無圍牆阻礙，操場連接一整片綠油油稻田，金字面山腳下，校長莊宗霖指著眼前初結穗的水稻說：「這片稻田每年耕作一期，足夠全校師生吃一整年。」

福安國小實行食農教育至今已13年，管理四分地的水稻田和一分地的蔬菜田，採用對土地友善的有機農法，每個學生都要體驗插秧、拔草、施肥、撿福壽螺、收割、古法脫穀的過程，依據年級分派不同任務，幼稚園負責培育菜苗、中低年級除草、高年級抓福壽螺等。

在不影響課業進度的前提下，每週一次利用早自修和一堂彈性課時間，讓孩子下田實作，自己的營養午餐自己種，勞動所得的飯菜更美味，也才能體會父母農事的辛苦。學以致用，有效激發孩子的學習熱忱與成就感，也曾邀請楠梓國小的學生參與收割，讓原本覺得田裡髒兮兮的都市小孩，體驗後紛紛想轉學來美濃。

蔬菜田種植玉米、蘿蔓等，幼稚園學生參與育苗，高年級學生植苗，低中年級除草。(照片提供/莊宗霖)

蔬菜田收穫成果就是大家的營養午餐。(照片提供/莊宗霖)

學科加入農元素，創造知識可用性

「我們的目標在創造知識的可用性。」除了農事體驗，老師們也特別設計課程，在各學科中加入農元素。

為了避免使用化學藥劑，自然課老師帶領學生實驗，以寶特瓶製作誘捕器，利用米糠誘捕福壽螺，減少對稻田嫩芽的危害，獲得高雄市科學競賽第二名。抓到的福壽螺另有妙用，提供給養鴨的家長做為飼料，營養充足的鴨子產下健康漂亮的紅蛋，一舉數得，又能讓學生看見有機農作的正循環。

師生共同實驗，廢物利用製作福壽螺誘捕器，不需施藥即有效降低福壽螺的數量，獲得高雄市科學競賽第二名。(攝影/李曉萍)

語文課請學生寫下文章和心得，在豐收的稻田間朗誦表演；社會課介紹在地產業，邀請鄰近店家到校，教學生親手製作粄條和紅龜粿；數學課則教導學生計算施放肥料用量，以每單位面積誘捕到的福壽螺數量推估全區數量，再決定需設置多少誘捕籠。「學習與生活相關，才是有用的學習。」莊宗霖再次強調福安國小的教學理念。

敬天拜神，傳承農村文化

農村看天吃飯，傳統農業文化中敬天拜神的習俗，也是福安國小教育的一環。

延續先人的智慧，依24節氣耕作，插秧是寒假前最後一個活動，全校師生在田邊敬拜天地，祈求風調雨順，暑假前收割，祭祀謝天，感恩豐收；新學期的開始，小學新生帶著自己做的紅龜粿向開基伯公（美濃第一座土地公廟）祈求平安長大；畢業前夕，老師帶領畢業生爬上靈山眺望大美濃地區，鳥瞰視角讓學生對鄉土環境有更全面的認識，下山後回到伯公廟，舉行祭拜儀式感謝土地公六年來的庇佑。民間信仰及文化傳承之外，感恩敬天是更重要的學習。

寒假前全校學生動員，捲起褲管體驗手插秧苗，插秧前莊校長帶領大家祭祀祈福，學習農業社會敬天傳統。(照片提供/莊宗霖)

連結校園與鄉土

像一顆打入平靜湖面的石子，食農教育及環境友善的理念擴散成層層漣漪，也影響到其他人。莊宗霖邀請農田地主參與收割活動，原本要調漲租金的地主，因認同學校的教育方式，大方捐出田地租金，甚至主動要求租賃鄰近田地的農夫不可噴灑農藥，以善待土地的有機方式耕作。也有竹科工作的年輕人慕名來此，在學校的田邊租一塊地，向學校主任請益當起有機青農。

校長莊宗霖就像校園孩子王，停不下的腦袋裡裝了無數點子，用好玩的方式讓福安國小更精彩。土芒果季節，他舉著長長竹竿，帶頭打下校園內結實累累的土芒果，醃製爽脆芒果青；兒童節訓練孩子當大樹代言人，高年級生發揮創意介紹植物，透過演話劇、設計小實驗等方式，讓學弟妹們闖關學習；收穫季在金黃色稻田間舉辦音樂會，邀請大提琴家張正傑表演，學生及社區居民都能享受難忘的音樂饗宴。未來還要把農產加工和烹飪納入課程中，並計劃將課程系統化，整理成新老師都能上手備課的教程，讓食農課程永續發展。

收穫季在黃澄澄的稻田間舉辦藝文表演活動，提供孩子才藝表演的舞台，也曾邀請大提琴家張正傑演出，帶來令人難忘的音樂饗宴。(照片提供/莊宗霖)

畢業班結合在地文化以美濃窯創作，孩子留下與學校的連結，快樂回憶變成校園內一道美麗風景。（攝影/李曉萍）

「課程內容與生活連結，會加深對鄉土的情感聯繫，未來孩子飛得再遠，都會記得自己的根。」在莊宗霖的期許中，也看到農村的未來。

(本文摘自 Takao樂高雄 2020/05 NO.05)