左營的舊城門、老古蹟、蓮池潭、眷村小吃眾所熟知，卻少有人知道這裡有個海拔僅63公尺的龜山步道，無須任何工具，舉步就能登山，沿途翠樹環繞，頗有綠林小秘境之感，精神抖擻下山後，再來碗傳統道地的古早味杏仁茶，身心暢快無比。

龜山步道登山口。（攝影／Carter）

龜山位處左營舊城邊，因外型似烏龜伸頭朝向蓮池潭喝水而得名，其步道共有三處登山口，分別為海光停車場的龜山步道口、北門步道口（勝利路登山口）及樓頂媽步道口（配水池登山口），三個登山口步道皆相通相連，整體坡度平緩好走，走一圈約30分鐘，屬於老少咸宜、平易近人的踏青路線。

往龜山高處走去，隨著地勢越來越高，蓮池潭的春秋閣映入眼前。（攝影／Carter）

若從龜山步道口進入，可沿著木棧道穩健地前進，步道兩旁綠蔭相伴不間斷，光線細密地從樹梢縫隙灑落，觸目所及都是蒼翠綠意；除了蟲鳴聲，林間偶有松鼠跳躍追逐，傳出樹枝沙沙聲增添趣味，伴隨徐徐涼風迎面而來，走起路來倍感輕鬆。

廢棄的碉堡、砲台等軍事遺跡，見證當時龜山的戰略位置。（攝影／Carter）

神秘碉堡鎮舊城 眺望蓮池好風光

早期龜山為軍事管制重地，當時有碉堡、砲台、營房、坑道等建築，現在雖然不再使用，卻也未曾拆除，沿著步道就能看到遍布的軍事痕跡，像標誌著3031的碉堡是步道的制高點，廢棄坑道裡的灰色石牆，訴說著當年的故事，細細看著這些迷彩風景，引人想像昔日士兵戍守的情景。

左營舊城環圍著龜山而建，在山上能一覽北門城牆，遠方則為左營港口。（攝影／Carter）

龜山附近都是平原地形，其中的迷人之處在於能眺望周邊景致。在往高處走時，蓮池潭的風景一覽無遺：綠葉做為前景，春秋閣矗立蓮池潭，對映著波光粼粼，後方還有遙遙相望的半屏山；另一旁的北門舊城門，遠望著海面上來往的船艦，恰恰吻合傳統文人描寫《龜山八景》裡的「晴巒觀海，登峰野望」，古今之景都在眼底。

傳統的老厝中，煮著溫潤可口的杏仁茶，淡淡香氣網羅老饕的味蕾。（攝影／Carter）

與柴山、旗後山名氣相比，左營龜山顯得小巧迷人，或許這也是人們每每來到左營，總是容易錯過這個秘境步道的原因，不如找個天氣晴朗的好日子，走上龜山步道吹吹風吧！

順道吃：杏福巷子

爬完山來碗杏仁茶或杏仁冰，最是解渴清涼。（攝影／Carter）

離開龜山之後，順著蓮池潭賞景再繞入小巷弄裡，找到一棟古香古色的老厝，門口高掛著「杏福」兩字，客人坐在門埕前，品嘗杏仁茶或杏仁冰品，懷舊氣息油然而生。

杏福巷子的創立來自老闆童年滋味，杏仁茶傳承自外婆的好手藝，老闆堅持每日研磨熬煮，以天然的方式煮出甜香溫潤的杏仁茶，少了刺鼻濃郁的杏仁香精氣味，串起大家對古早味的想念。

• 龜山步道登山口

海光公有停車場旁（勝利路與新庄仔路交叉口處）

• 杏福巷子-杏仁茶

高雄市左營區左營下路45號

(07)588-1180