【立綱「氣象」龍捲風 雨炸三縣市居民 ㄞˋ 注意】

全台連日豪大雨，南台灣降下驚人雨量，就有網友好奇究竟「該怎麼判斷『淹水』跟『積水』？」貼文一出隨即掀起熱議，更有內行人點出兩者之間的評判標準，關鍵在於「關鍵50公分」。

原PO今（22日）在PTT「八卦板」PO文指出，關於「淹水」跟「積水」，明明差不多水量本來叫淹水，放到其他地方又成了積水，「這兩個到底是如何定義的？搞得我好亂…有沒有人知道怎麼樣算『淹水』，怎麼樣算『積水』呢？還是這個沒有一定的標準？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「積水很快就退」、「積水雨小了很快就退，淹水雨停了還不退」、「記得淹水災害賠償好像是50cm以上」、「一直排不掉還越來越高就是淹水」、「淹水比較像水在上漲中，積水則是水退不下去」。

根據《國家災害防救科技中心》網站指出，過去，人行道的高度與道路地面高差約25~30公分高，因此，當道路積水高度超過25~30公分時，就會對兩旁的住家或商店造成影響，所以稱之為淹水，低於此高度就稱作積水。

不過依據法令，「水災公用氣體與油料管線輸電線路災害救助種類及標準」第4條，及「災害防救法」第48條，實際居住之住屋因水災淹水達50公分以上，可申請水災補助（水災災害救助種類及標準），因此將50公分以上訂為淹水，以下則為積水。