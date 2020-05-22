諸葛亮是三國時期著名的政治家和軍事家，學識淵博、用兵如神，生平事蹟最知名的莫過於草船借箭，以及劉備三顧茅廬訪聘諸葛亮。對此，就有網友好奇，諸葛亮若是出生在現代台灣，是否能找到一官半職的工作呢？貼文一出隨即掀起熱議，不少人一面倒點名，能言善道的他最適合從事「這職業」，絕對混得風生水起、日進斗金。

原PO日前在PTT「八卦板」以「諸葛亮到現代台灣找得到工作嗎？」為題，PO文指出，「諸葛亮有本事、有實力，但是不主動應徵工作，在家等老闆上門求他，還讓老闆吃閉門羹兩次，像這種又強又跩的人，到了現代台灣找得到工作嗎？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「自耕農做到國家大員…台灣已經有先例了」、「早就當國師了」、「看他是強戰略還是懂看大局啊，懂看大局到現在超吃香」、「大概是氣象系榜首，進氣象局當台長，幾年後開始修農民曆」、「很快就變亞洲股神跟氣象局長」、「原Po這篇文就表示自己被演義騙了。諸葛亮一直都很想當官，他還利用姻親關係，跟荊州五大家族都連上關係」。

不過更多人一面倒直指諸葛亮「嘴砲能力強」，最適合從事名嘴或業務等職業，「三國志給他的設定是外交比智力強，顯然是個嘴砲王，說不定做保險直銷會做的風生水起」、「他嘴砲功力超強，又懂培養人脈，當業務就賺翻了啦」、「去當廟公應該也很猛吧」、「詐騙集團，不然最少可以上關鍵時刻讓寶傑cue他講一下話」、「葛亮你怎麼看？」、「名嘴、政客、廟公，反正跟嘴砲有關的都有可能」。