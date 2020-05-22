每年的4月到10月底是台灣最適合賞鯨豚的季節，尤其是牠頭頂上的「噴泉水柱」形成了眾人眼中一道美麗的風景線。不過事實上，這道「噴泉」外界乍看之下是一道水柱，但其實是一股「氣體」。

眾所皆知，鯨魚是哺乳類動物，因此只能定期游到水面上用鼻子和肺呼吸；牠的鼻孔長在頭頂上，兩側有瓣膜，當牠潛入海中時，瓣膜是關閉狀態，避免海水灌入呼吸道。

事實上，這道「噴泉」外界乍看之下是一道水柱，但其實是一股「氣體」。（圖／達志影像）

每當牠需要換氣時，就會浮到水面上，用頭頂上特有的噴氣孔，咻的將體內的二氧化碳等廢氣，連同噴氣孔上殘留的少量海水，高速噴出，高度可達到數公尺之高，而牠噴出的氣體一接觸到外界冷空氣，就會凝結成小水珠，乍看之下猶如一股壯觀的水柱。

鯨魚噴出的氣體除了會凝結成水汽之外，還含有氣囊內皮中的乳劑，氣管腺體分泌的黏液，以及肺部釋出的表面劑。這些摻雜在一起之後，使得鯨魚在噴氣時會形成多脂的薄膜，味道聞起來像是死魚和污油的混和氣味，十分難聞。

而鯨魚在強而有力的呼氣之後，緊接著吸氣，然後是短暫的停頓，才又再循環，常常一分鐘呼吸5至6次，直到潛入海中。