台灣每天上演汽機車事故，因此培養正確的駕駛觀念和習慣格外重要，日前就有網友抱怨，汽車的油門和煞車踏板都設計在右側，讓他煞車時「左腳都要以非常詭異的角度彎曲」，每次開車都非常彆扭。貼文一出，嚇壞眾人，紛紛疾呼「告訴我你都在哪邊出沒？」

原PO日前在PTT「八卦板」以「汽車的煞車為啥不做左邊一點？」為題，PO文透露「每次開車，為了要踩煞車，左腳都要以非常詭異的角度彎曲，才能放在煞車上面，長途開下來腰整個痠痛。」讓他不禁抱怨「汽車的煞車為啥不做左邊一點？做這麼右邊是沒考慮過人體工學？」

貼文一出，網友全驚呆，紛紛留言疾呼「都是右腳操作好嗎？以前左腳是採離合器」、「左腳煞車的別出來害人」、「左腳剎車右腳油門？挖勒…你在哪條路開我不敢去」、「油門煞車都只能用右腳好嗎」、「給你駕照的人真的該死」、「請問你開車路線大部份落在哪？我要避開」、「不會開車不要上路害人好嗎」。