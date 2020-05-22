大陸第13屆全國人大第3次會議開幕，眾所矚目的「港版國安法」預計將在會議中審議，此舉形同將原先在大陸其他地區實施的國安法也推行到香港，恐破壞原先「一國兩制」的原則。消息一出，香港地區的Google關鍵字顯示，包括「移民」、「台灣」等關鍵字大量被香港民眾所搜尋，足見港人的焦慮。對此，就有網友好奇，「為何台灣人沒那麼歡迎港仔入籍台灣？」貼文一出隨即網友掀起熱議，並點出背後2大關鍵。

原PO日前在PTT「八卦板」PO文指出，「以前反送中，台灣覺青洗板，一副誰不挺港仔誰入地獄，一直到最近真的開始有港仔想入籍台灣了，怎麼大家突然這麼沒義氣啦？不是今日香港明日來台灣嗎？這樣子台灣人不挺港仔可以嗎？為何台灣人沒那麼歡迎港仔入籍台灣啦？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，並點出「港人個性」及「房價衝擊」會是最大問題，紛紛留言回應「房價，狼性」、「房價，還有港仔的個性，你不會想跟他們相處」、「港仔更愛炒房，應該規定財產超過一千萬不准來」、「香港仇視移民瓜分物資跟補助，但希望台灣開放移民這樣」、「其實很多港仔毛很多，民族性的問題，不像台灣這麼隨和」、「房價已經夠高了，政府也不打算解決，不該讓港人來台佔據生存空間，先保護好自己再去同情別人。以台灣人民為念，就不應該放寬移民政策」。

不過也有人認為，「照程序走入籍很歡迎」、「我歡迎啊，沒看到台灣房屋供過於求嗎，空屋一堆，讓港仔來，可以活絡房市也可以促進經濟啊」。