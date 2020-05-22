隨著網路產業的發達，不少人加入了網紅的行列，日前就有2位在網路上小有名氣的鋼琴YouTuber「Ru's Piano Ru味春捲」、「Pan Piano」受到網友熱議，更有內行人曝光兩人的廣告收益，其中「Pan Piano」月收益高達60萬－114萬，讓網友驚呼「月收益比我年薪還高，跪了！」

「Pan Piano」彈奏動漫《鬼滅之刃》主題曲，並以cosplay扮相入鏡。（影片取自YouTube/Pan Piano）

YouTube頻道擁有102萬訂閱者的「Ru's Piano Ru味春捲」彈奏鋼琴時多半以側身入鏡，風格清新，琴藝了得；至於「Pan Piano」儘管從未露臉，但是經常在彈奏鋼琴時以多套爆乳裝扮亮相，傲人身材吸粉無數，目前頻道訂閱數為66.4萬。

由於兩人的頻道風格相近，兩人的收益也引發外界關注，就有網友好奇問道「有鄉民推文說，別小看這樣彈鋼琴的市場，ru味春捲年收好幾百萬，她不就是cosplay彈幾首動漫歌曲嗎？這樣也太賺了吧，是真的假的呀？」

「Ru's Piano Ru味春捲」觀看數最多的影片。（影片取自YouTube/Ru's Piano Ru味春捲）

貼文一出隨即釣出內行人根據數據網站，針對訂閱和影片觀看次數，來推斷兩人頻道的預估收益，指出擁有102萬訂閱者的「Ru's Piano Ru味春捲」每月預估收益為35萬－66萬；「Pan Piano」的訂閱數雖然比較少，但影片瀏覽人次高，加上出片速度快，在YouTube演算法之下相對吃香，因此每月預估收益高出對手一倍左右，約莫可賺60萬－114萬。

不少網友看了也不禁直呼「月收益比我年薪還高…跪了」、「正又會吸金」、「Ru影片我是用聽的，Pan影片我是用看的」、「賺的比醫生還多」。