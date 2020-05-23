立法院的效率，是有目共睹，然而，對首次參與其間的企業人士而言，只有一個「呆」字可形容。

話說，有天立法院立委「諸」公，想要瞭解產業現況，放是煞有介事地請工商團體派員出席，就有位企業代表所屬團體出席。

結果，這位企業人士「呆」坐在立法院一個上午，啥也沒說上，因為會還沒正式開始，不同立場的立委就意見不合，光是程序問題，就吵個沒完，吵得會沒法子再開下去，就散會了～。

他也只好「呆」坐著看不同立場的立委一陣吵鬧，最後嘆口氣，離開了，Errrr，唉～。