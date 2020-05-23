小譚道聽圖說》呆… 16:302020/05/23 話題 譚淑珍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 小譚道聽圖說》呆…(圖/譚淑珍) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 立法院的效率，是有目共睹，然而，對首次參與其間的企業人士而言，只有一個「呆」字可形容。 話說，有天立法院立委「諸」公，想要瞭解產業現況，放是煞有介事地請工商團體派員出席，就有位企業代表所屬團體出席。 結果，這位企業人士「呆」坐在立法院一個上午，啥也沒說上，因為會還沒正式開始，不同立場的立委就意見不合，光是程序問題，就吵個沒完，吵得會沒法子再開下去，就散會了～。 他也只好「呆」坐著看不同立場的立委一陣吵鬧，最後嘆口氣，離開了，Errrr，唉～。 #立委 #立法院 #企業人士 #一個 #同立場 你可能也想看 推薦閱讀 小譚道聽圖說》立竿不見影 16:302020/05/16 時事 小譚道聽圖說》M型化 16:302020/05/14 時事 小譚道聽圖說》不如懷念 16:302020/05/07 時事 小譚道聽圖說》口罩與胸罩 16:302020/05/09 時事 小譚道聽圖說》偉大的話 16:302020/05/12 時事 話題熱門新聞 高中輟學殺人被判25年 入獄開竅竟成數學天才 - 時事 - 話題 爆乳鋼琴師吸百萬點閱 網曝收益：月收比我年薪高 - 正妹 - 話題 洗葡萄怕農藥殘留 她靠神物洗到像寶石 - 日常 - 話題 超兇咖啡師 趴臥櫃台煮咖啡半球滑出 - 正妹 - 話題 巨形食人鱷現蹤 三百人慘遭生吞活剝 - 搜奇 - 話題 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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