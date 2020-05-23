暢銷書《顛倒的民國》作者余杰最新力作！蔣介石最崇拜的人是希特勒，毛澤東至少有六次感謝日本侵華，黃埔軍校是蘇聯人出人、出錢、出槍，建校這檔事跟蔣介石無關……一黨是威權，一黨是極權，你活在哪一種歷史課本裡？

【精彩書摘】

逃到臺灣、堅持以自由主義立場批判國共兩黨的獨立知識分子，第一代的代表人物是胡適、徐復觀；第二代的代表人物則是殷海光、彭明敏。他們的思想遺產至今薪火相傳、啟迪人心。

殷海光是一位哲學學者，但他並不著力於在形而上領域有所建樹，其最可貴的乃是一生堅持反獨裁專制、捍衛自由民主價值。抗戰剛一結束，一般人還沉浸在歡欣鼓舞的情緒之中，只有20多歲的殷海光，已覺察到共產黨和左派思想呈燎原之勢。中國躋身世界四強之列，國民黨政府得意洋洋，蔣介石自詡為民族救星，而不知大禍將至。殷海光看到，這些都是虛無縹緲的東西，此後幾年中國未必向著好的方向發展。

二戰後期，中美關係已經出現惡兆。殷海光特別指出，在對外關係方面，美國的對華政策對於國共的成敗至關重要。若美國積極幫助國民政府改善經濟問題、拓展政治基礎，共產黨藉此作亂的內在因素就可以消除；若美國採取消極放任的政策，中國的局勢就很有可能惡化，「如果剿撫靡定，而且中國人民不能清楚了解暴動的結果更形悲慘，那麼中國共產黨一定更形猖獗難治了」。

此後中國歷史的演進，果然被殷海光不幸而言中。國共內戰剛爆發，美國看到國民黨吏治糜爛、軍心渙散，似乎不值得幫助，遂撤回支持，袖手旁觀，眼睜睜看著共產黨打敗國民黨並將蔣介石政權趕到臺灣島。

中共的江山，與其說是打下來的，不如說是騙來的。共產黨不僅欺騙無知的本國人民，也欺騙過於天真的美國人羅斯福認為中共更接近儒家，是一個「農民改革黨」，不會跟從蘇聯走史達林道路。直到韓戰爆發、中美爆發直接的軍事衝突，美國才重新出手協防臺灣，讓國民政府絕處逢生。

在那個時代普遍左轉、受共產黨宣傳蠱惑的知識人當中，殷海光是罕見的一位堅守純正古典自由主義價值的知識人，像鏡子一樣照出中共用謊言重重包裹的獨裁本質。他「驚訝於千千萬萬的人在此欺騙之中而不知欺騙之存在」，「不願漠視這種欺騙所加於國家和人民的災害」，遂發憤寫出《中國共產黨之觀察》這本小書。

之後，殷海光一邊在臺灣大學主講邏輯學、撰寫政論文章，同時用心翻譯3本有助於廣大讀者認清蘇俄及其共產主義運動危害性的英文著作：《共產國際概觀》（The Rise of Modern Communism）、《怎樣研究蘇俄》（Problems of Analyzing and Predicting Soviet Behavior）和《到奴役之路》（The Road to Serfdom，又譯《通往奴役之路》）。共產主義浪潮在20世紀席捲寰宇，一時之間，好似勢不可擋。堅持「反共」立場的知識分子，無不苦慮於建構「反共論述」，謀求足可抗衡「赤潮」泛濫的「思想資源」。殷海光翻譯和引入這3本書，就是要使之成為華人世界反共的思想基石。

（本文摘自 《暗黑民國史》／大是文化出版）

【作者簡介】

余杰

美國公民勇氣獎唯一華裔得主，生於成都，旅居北京二十載，看盡京華煙雲、花開花落。

1998年，出版了處女作《火與冰》，有如魯迅和柏楊般的批判性文字和思想，深深影響了中國一代年輕人。2012年1月，赴美定居於華盛頓郊區。

多次入選「最具影響力的百名華人公共知識分子」名單，並獲頒「湯清基督教文藝獎」、「亞洲出版協會最佳評論獎」、「公民勇氣獎」等獎項。

認同義大利思想家克羅齊所說的「一切歷史都是當代史」，在近現代史領域，著有《顛倒的民國：台灣與中國都不提起的近現在史》（大是文化出版）、《彷徨英雄路：轉型時代知識分子的心靈史》、《1927：民國之死》、《1927：共和崩潰》等力作，深受歷史學家余英時院士、張灝院士等肯定。致力於破除被政黨所歪曲、被意識形態所遮蔽的歷史迷霧，還原歷史真相，並從歷史中尋求通往自由的道路。

以華語文化圈內擁有真正的言論自由和新聞出版自由的臺灣，為第二故鄉。喜愛臺灣的美食、風景、朋友和書店。相信文字可以穿越時間與空間，得天下之英才而友之。