【精彩書摘】

逃到臺灣、堅持以自由主義立場批判國共兩黨的獨立知識分子,第一代的代表人物是胡適、徐復觀;第二代的代表人物則是殷海光、彭明敏。他們的思想遺產至今薪火相傳、啟迪人心。

殷海光是一位哲學學者,但他並不著力於在形而上領域有所建樹,其最可貴的乃是一生堅持反獨裁專制、捍衛自由民主價值。抗戰剛一結束,一般人還沉浸在歡欣鼓舞的情緒之中,只有20多歲的殷海光,已覺察到共產黨和左派思想呈燎原之勢。中國躋身世界四強之列,國民黨政府得意洋洋,蔣介石自詡為民族救星,而不知大禍將至。殷海光看到,這些都是虛無縹緲的東西,此後幾年中國未必向著好的方向發展。

二戰後期,中美關係已經出現惡兆。殷海光特別指出,在對外關係方面,美國的對華政策對於國共的成敗至關重要。若美國積極幫助國民政府改善經濟問題、拓展政治基礎,共產黨藉此作亂的內在因素就可以消除;若美國採取消極放任的政策,中國的局勢就很有可能惡化,「如果剿撫靡定,而且中國人民不能清楚了解暴動的結果更形悲慘,那麼中國共產黨一定更形猖獗難治了」。

此後中國歷史的演進,果然被殷海光不幸而言中。國共內戰剛爆發,美國看到國民黨吏治糜爛、軍心渙散,似乎不值得幫助,遂撤回支持,袖手旁觀,眼睜睜看著共產黨打敗國民黨並將蔣介石政權趕到臺灣島。

中共的江山,與其說是打下來的,不如說是騙來的。共產黨不僅欺騙無知的本國人民,也欺騙過於天真的美國人羅斯福認為中共更接近儒家,是一個「農民改革黨」,不會跟從蘇聯走史達林道路。直到韓戰爆發、中美爆發直接的軍事衝突,美國才重新出手協防臺灣,讓國民政府絕處逢生。

在那個時代普遍左轉、受共產黨宣傳蠱惑的知識人當中,殷海光是罕見的一位堅守純正古典自由主義價值的知識人,像鏡子一樣照出中共用謊言重重包裹的獨裁本質。他「驚訝於千千萬萬的人在此欺騙之中而不知欺騙之存在」,「不願漠視這種欺騙所加於國家和人民的災害」,遂發憤寫出《中國共產黨之觀察》這本小書。

之後,殷海光一邊在臺灣大學主講邏輯學、撰寫政論文章,同時用心翻譯3本有助於廣大讀者認清蘇俄及其共產主義運動危害性的英文著作:《共產國際概觀》(The Rise of Modern Communism)、《怎樣研究蘇俄》(Problems of Analyzing and Predicting Soviet Behavior)和《到奴役之路》(The Road to Serfdom,又譯《通往奴役之路》)。共產主義浪潮在20世紀席捲寰宇,一時之間,好似勢不可擋。堅持「反共」立場的知識分子,無不苦慮於建構「反共論述」,謀求足可抗衡「赤潮」泛濫的「思想資源」。殷海光翻譯和引入這3本書,就是要使之成為華人世界反共的思想基石。

(本文摘自 《暗黑民國史》/大是文化出版)

【作者簡介】

余杰

美國公民勇氣獎唯一華裔得主,生於成都,旅居北京二十載,看盡京華煙雲、花開花落。

1998年,出版了處女作《火與冰》,有如魯迅和柏楊般的批判性文字和思想,深深影響了中國一代年輕人。2012年1月,赴美定居於華盛頓郊區。

多次入選「最具影響力的百名華人公共知識分子」名單,並獲頒「湯清基督教文藝獎」、「亞洲出版協會最佳評論獎」、「公民勇氣獎」等獎項。

認同義大利思想家克羅齊所說的「一切歷史都是當代史」,在近現代史領域,著有《顛倒的民國:台灣與中國都不提起的近現在史》(大是文化出版)、《彷徨英雄路:轉型時代知識分子的心靈史》、《1927:民國之死》、《1927:共和崩潰》等力作,深受歷史學家余英時院士、張灝院士等肯定。致力於破除被政黨所歪曲、被意識形態所遮蔽的歷史迷霧,還原歷史真相,並從歷史中尋求通往自由的道路。

以華語文化圈內擁有真正的言論自由和新聞出版自由的臺灣,為第二故鄉。喜愛臺灣的美食、風景、朋友和書店。相信文字可以穿越時間與空間,得天下之英才而友之。