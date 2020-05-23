暢銷書《顛倒的民國》作者余杰最新力作！蔣介石最崇拜的人是希特勒，毛澤東至少有六次感謝日本侵華，黃埔軍校是蘇聯人出人、出錢、出槍，建校這檔事跟蔣介石無關……一黨是威權，一黨是極權，你活在哪一種歷史課本裡？

【精彩書摘】

徐復觀從延安回到重慶後，蔣介石多次接見徐。第一回見，當他到達委員長官邸後，有位武官招呼他，向委員長報告，最好不要超過5分鐘。他由小客廳走進大客廳，蔣介石已站在那裡。「我第一個印象，他的威嚴也趕不上陳辭修先生（陳誠），當答覆問題時，總記著5分鐘的時間限制；但實際，他要求我談了好幾個五分鐘，並要我寫個書面報告。」

此後，1943年11月17日深夜10點鐘，徐復觀突然接到曾家岩通知，委員長立刻召見。「見面後，只問我家裡的情形，拿起鉛筆來寫3000元的條子給我，叫我不要離開重慶。我出來後，覺得有些奇怪，送點錢給我，不是需要緊急處置的事情。」3天之後，徐從新聞裡看到蔣介石飛赴開羅的消息，才明白原來是蔣介石臨行前的親自安排照拂。「這一點，倒確實令我感動，便打消了回鄂東的念頭，拿起筆來寫他所需要的報告書。」

1943年底，徐復觀被調任國民政府軍事委員會參謀總長辦公室工作。3天後，唐縱又把委員長要求調用徐復觀到侍從室第6組工作的手令拿出來。徐復觀擔心自己一個鄉下人，忽然進入最高統帥的侍從室適應不了環境，還是選擇留在參謀總長辦公室。1944年，徐復觀正式進入委員長侍從室第六組工作。徐對這段工作如此回憶：

我因此有機會領略到當時政治中堅人物的風采、言論。我讀過不少線裝書，也讀過相當多社會科學這方面的書。我不了解現實中的政治和政治人物；但我了解書本上的政治和政治人物，尤其是我常常留心歷史上的治亂興衰之際的許多徵候和決定性的因素。這便引起我有輕視朝廷之心，加強改造國民黨的妄念。我為此曾經寫過一篇很長的文章，提出具體的意見。

徐復觀向國民黨當局提出的重要意見是：「要以民主的力量打破當時的幾個特權圈。要以廣大的農民農村為民主的基礎，以免民主成為知識分子爭權奪利的工具。一切政治措施，應以解決農民問題、土地問題為總方向、總歸結。」

1945年5月，國民黨第6次全國代表大會在重慶召開期間，蔣介石調任徐復觀為總裁隨從祕書，會議期間跟隨蔣介石左右。然而，短短幾個月之後，徐復觀意識到，國民黨已病入膏肓、無法自救，乃斷然決定與蔣介石和國民黨政權分道揚鑣。但在國民黨和共產黨之間，他還是選擇「次壞」的國民黨，隨國府遷居臺灣。

1956年，蔣介石70歲，臺灣各界都向其祝壽。《自由中國》雜誌約集胡適、雷震、徐復觀、毛子水、陶百川、夏道平、王世傑等一批知名知識分子，集結十五篇文章，刊出一期特別的「祝壽專號」。名為祝壽，實為諫言，其內容之大膽，引發島內轟動，一時洛陽紙貴，再版11次。國民黨惱羞成怒，下令印刷廠不准加印這一期的《自由中國》，並組織御用文人口誅筆伐。此事也成為《自由中國》雜誌被查封的導火線。而《自由中國》的夭折和雷震的入獄，表明蔣介石統治的臺灣並非「自由中國」，蔣介石不能容納不同意見。

徐復觀撰寫的〈我所了解的蔣總統的一面〉一文，主旨是分析蔣介石個人性格缺陷與國民黨失敗之關係。徐復觀指出，蔣介石對社會上的批評意見缺乏「受言訥諫的修養」，這導致他周遭的政治氛圍非常糟糕：「蔣公因為他主觀與客觀不斷互相克制的性格，因而對於這種（受言訥諫）修養的拙劣，這是大家有目共睹的。」上行下效，「遂使一般作官的人發生一種變態心理，認為凡是有批評性的輿論，都是存心不良，對政府搗亂，於是有權力的輒出之以橫蠻，無權力的即應之以頑鈍，使社會與政府無法可以通氣，把社會逼得與政府越隔越遠。」良藥苦口，忠言逆耳，徐復觀最後的諫言，蔣介石還是聽不進去。

（本文摘自 《暗黑民國史》／大是文化出版）

【作者簡介】

余杰

美國公民勇氣獎唯一華裔得主，生於成都，旅居北京二十載，看盡京華煙雲、花開花落。

1998年，出版了處女作《火與冰》，有如魯迅和柏楊般的批判性文字和思想，深深影響了中國一代年輕人。2012年1月，赴美定居於華盛頓郊區。

多次入選「最具影響力的百名華人公共知識分子」名單，並獲頒「湯清基督教文藝獎」、「亞洲出版協會最佳評論獎」、「公民勇氣獎」等獎項。

認同義大利思想家克羅齊所說的「一切歷史都是當代史」，在近現代史領域，著有《顛倒的民國：台灣與中國都不提起的近現在史》（大是文化出版）、《彷徨英雄路：轉型時代知識分子的心靈史》、《1927：民國之死》、《1927：共和崩潰》等力作，深受歷史學家余英時院士、張灝院士等肯定。致力於破除被政黨所歪曲、被意識形態所遮蔽的歷史迷霧，還原歷史真相，並從歷史中尋求通往自由的道路。

以華語文化圈內擁有真正的言論自由和新聞出版自由的臺灣，為第二故鄉。喜愛臺灣的美食、風景、朋友和書店。相信文字可以穿越時間與空間，得天下之英才而友之。