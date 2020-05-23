工作超時、過勞造成頭痛胃痛老毛病，讓你對工作心有餘而力不足；日復一日血汗打拚，卻在繳完水電房租後荷包空空，使你萬般無奈。回頭想起原本胸懷大志的自己，你是否也為這些年的付出和努力感到委屈，認為自己值得更多回報？艾薇。蕭在職場荊棘叢裡倒過、哭過，如今，她用親身經歷教你如何更完整、更強大，無須再拿委屈過活，換求別人庇蔭與施捨。

【精采書摘】

●態度不對，就是能力不足

很多人覺得自己很有能力，但不知道怎麼的，做起事來就是不順心。

仔細冷靜地想想，有時候是態度問題。

學習的態度，決定專業的程度；待人的態度，決定職場的高度。

態度的含義很廣，包含你對工作的態度、對人事的態度、對處理自己情緒的態度，這都會影響到工作發展。

在工作中，你是只想要得過且過地應付過去，還是積極解決問題，這些事相處一陣子後大家都可以看得出來。比如說：我們常覺得政府機關效率不好，確實啊，因為對公務員而言，他們認真求表現跟把事情做完打卡下班，不會影響到他們的工作和薪水，所以當然不需要太積極，不求有功，只求無錯。

但在私人企業，老闆主管哪個眼睛不是雪亮的，剛開始的犯錯是可以被容忍的；但如果屢錯不改，就是不夠用心，而且有些低級錯誤比如像是打錯字或報價，只要能夠細心檢查一下，就能避免損傷公司形象或金錢，這絕對不是能力不夠，而是心態不對。

想想如果你是為了自己的事，比如：要傳封簡訊給曖昧對象，你能不字字斟酌，深怕稍有閃失嗎？但對於工作的不經心，卻是表現得理所當然。

說說我自己吧，因為有點小聰明也努力勤快、學習新知能力強，要知道老闆想要什麼，對我一點都不難。我知道自己很會面試，只要我能見到老闆，我就能讓老闆用我。但因為如此，反而讓我養成恃才傲物的態度，也讓我在職場前半段跌了不少跤。

因為老闆的疼愛，年輕氣盛的我是得理不饒人。當時，我想法很簡單的，因為這樣做對公司好、對老闆好，大家就應該按照我的方式去做，我不會去想著是否增加別人的工作量，也不會認爲這樣挑戰到同事的地位；或者直白地講出話的時候，也許就會傷到別人的玻璃心。

在職場上許多工作都是合作關係，不是個人秀，當時我因為沒有安撫他人心情的能力，造就工作進展的不順利。但那時候不會檢討自己，也聽不下別人的意見，反而會怪別人跟不上進度。後來想想，如果當時不是用這樣的態度去表達，而是謙卑虛心的態度，也許身上就不會中那麼多箭。

職場需要的技能很多，如果要讓自己過得更順遂，許多能力是要培養的，除了專業能力，還有人格特質。你是不是個可靠的人？能否有效地溝通？是不是會主動積極地回報彙整？……等等，這些都是態度問題，不是我們做不到，而是我們願不願意去嘗試改變而已。

態度對了，事情就會順利許多，而管理好自己的情緒跟態度，絕對是種必修的職場能力。

〈本書摘自《職場開放性關係》/方言文化〉

【作者簡介】

艾薇。蕭，從客服專員到董事長特助；從高校教師到塔羅老師；從立委助理到自由接案；從行銷企劃到自己開行銷公司——在這個不穩定的時代，我知道只有自己強大才穩定。擅長媒體關係、形象推廣、新媒體社群操作，建築、醫美、政治，跨領域專業形象包裝。樂於溝通協調行銷，現自行開設行銷公司。始終相信，想走就會有路。

《職場開放性關係》為艾薇。蕭第一本作品，將自己進入職場之後所見所聞所得的心路歷程，轉化為文字提供給進入職場的工作者，不管是工作兩三年，或者是徘徊在職場去留，甚或是思考著是否要創業的工作者。