儘管現代科技日新月異，改變了大部分人類的生活習慣，但仍有部分地區與現代社會接觸不多，仍保持著獨特的傳統習俗。苗族是源自於大陸東部的國際性民族，主要分布於大陸華南和東南亞地區，其中的分支－「長角苗族」就以他們頭上巨大的長角頭飾為象徵特色。

長角苗族主要生活在大陸貴州省，人口約只有4千多人，這裡的人們過著相當純樸的生活，絕少與外界聯絡，因此也良好地保存著長角苗族本身的文化特色。在過去，長角苗族婦女在梳頭時都會將掉落下來的頭髮用麻繩編織起來，並作為嫁妝留給自己的女兒，從而一代代流傳下來。

此外，戴這種頭飾的手法相當複雜且耗時，女子必須先用一根2公尺左右的牛角狀木板將頭髮盤在腦後，接著在用頭飾以「8」字形的手法纏繞在牛角上，直到現在，該族婦女為了讓髮型看起來更加龐大，還會將黑色毛線一起盤到髮髻中；不過，大多數時候該族的女子都只會戴著牛角，若遇到了節日或辦喜事等重要的日子時，女子們才會精心打扮，穿上傳統的服飾，並戴上這種頭飾。