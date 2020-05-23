隨著環保意識抬頭，電動車也成為民眾新選擇，台灣不少機車族改騎Gogoro，有些汽車車主開始考慮特斯拉。日前有一名網友提到，日本人大多住透天，因此加裝充電樁應該不成問題，但在日本的街道上，卻鮮少看到特斯拉，好奇詢問「日本人為何不愛特斯拉？」。

一名網友在ptt表示，日本人多數住透天厝，認為加設充電樁應該並不難，但特斯拉的銷售仍以美國、中國為主，再者，反觀日本的街道上，開特斯拉的比例也較少，讓他困惑為何日本人不愛開特斯拉，或者是有什麼原因造成的。

不少人回應「日本自己也有在研發吧！到時候規格不一麻煩」、「在京都有看到幾台特斯拉，不過說回來，日本自己有在研發國產，所以市場沒這麼大啦！」、「有一篇bloomberg的文章認為，日本人不接受Tesla那種沒有汽車銷售業務員的賣車方式」。

還有人指出關鍵原因，日本國產車價格便宜，且在日本買車需擁有停車位或車庫證明，其中國產的K-Car不僅免車位證明，且低稅、排放限制少，反而受到當地人的喜愛，「日本身為世界數一數二的汽車生產大國，國產車便宜、品質又好，買特斯拉那種組裝差、又貴的進口車幹嘛」、「日本買國產新車便宜，是停車位跟稅難搞」。