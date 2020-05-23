沒想到入獄服刑期間，竟讓一名殺人犯開竅了！美國有一名男子因謀殺罪，2011年在華盛頓被判處25年徒刑，豈料入獄幾個月後，他意外發現自己的數學天賦，開始專研數學知識，高中輟學的他在今年發表數學論文，也讓外界非常驚訝。

綜合外媒報導，海文(Christopher Havens)高中輟學後步入歧途，甚至吸毒成癮，之後涉及毒品、槍擊等案件，2011年因謀殺罪被判25年徒刑，沒想到入獄幾個月後，他發現自己對數學有興趣、天賦，透過獄中圖書館專研微積分和數論，但由於監獄內資源有限，讓他學習遇到瓶頸。

海文遂寄信至柏克萊數學系所營運的非營利機構「Mathematical Sciences Publishers」求助，信中提到「想請人幫忙訂閱《數學年鑑》，我在華盛頓監獄服刑25年，想利用這段時間進修，正在研究微積分和數論，數學已成為我的一切」，更補充數學都靠自學，期間經常碰到問題，希望有人可以幫忙解惑，雖然有買書研讀，但有些問題仍解不開。

編輯馬修(Matthew Cargo)得知後，決定幫忙海文，於是詢問父親數字理論家塞魯蒂（Umberto Cerruti），起初認為海文可能只是單純愛上數學，因此便出了考題測驗他，沒想到海文寄回1.2公尺長的紙，上面寫著密密麻麻的推算過程，而塞魯蒂將數字輸入計算機後，發現答案竟然正確，讓他非常很吃驚，也決定幫忙海文。

2020年1月海文在《數論研究》發表論文，也開闢了數論研究的新領域。他事後提到，「入獄不到1年的時間，單獨監禁時愛上數學，讓我生活從此改變，每天花10小時學習，甚至報名為期一年的ITP課程，幫助我正確思考」，之後他的父母也寄給他許多書，但因並非來自授權的供應商遭扣留，如今在監獄的幫忙下，以向獄友教數理的條件，順利取回書籍。

海文說到「我是一名高中輟學生還是吸毒犯，因此一直沒工作，甚至不敢打電話回家，在獄裡接受教育並不容易，所以目前正嘗試尋找新的學習方法」，而他也清楚知道，學習不一定能獲得實質回報，「這聽起來或許很蠢，但我在受害者靈魂的陪伴下度過，想將自己最大成就奉獻給他」。

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