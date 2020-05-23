不少人吃水果前，擔心沒洗乾淨殘留農藥，恐會對身體造成影響，因此花費許多時間洗水果。日前有一名女網友提到，每次洗葡萄時都會加一些太白粉，能夠有效的將水果洗乾淨，而她的生活小撇步也獲得回響，還有人曝光各種洗水果秘招。

一名女網友在《我愛全聯-好物老實説》提到，由於擔心農藥殘留，不僅沒吃到健康，反而還將毒吃下肚，因此在洗連皮一起吃的水果時，她都會加入太白粉洗，日前她洗完葡萄後，光亮色澤讓她驚呼，表示「用太白粉洗出來的葡萄晶瑩剔透像寶石一樣」，好奇其它網友還有用哪些神物洗水果。

不少主婦回應「我用食用小蘇打粉」、「以前我婆婆都是用牙膏洗，但吃水果的時候都會有牙膏味」、「我都用乾淨的抹布，把葡萄放在鍋子裡和流動的水順時鐘方向一直轉，葡萄就可以洗的很乾淨囉！」、「太白粉還可以洗蚵仔」、「太白粉洗綠花椰菜，也洗的很乾淨哦，可以把綠花椰的防水膜洗淨！」。

原PO也指出，曾看網路實測用麵粉、太白粉、小蘇打粉、牙膏洗水果，認為太白粉最乾淨，所以才選擇用它洗。還有人提醒「小蘇打粉洗完再倒點醋，除水垢外還可以順便去處水管異味，一舉數得」、「我也是用太白粉洗，然後廚房的水管就堵住了，換了一條，記得要定時保養水管」、「有營養價值的果粉都被洗掉了」。