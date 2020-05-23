台灣有檳榔西施，美國則有咖啡西施。美國有一間咖啡店，與一般賣咖啡的不同，店內主打「免下車」取餐服務，最吸睛的是，店內的咖啡師都只穿比基尼，而且外型都非常性感，吸引許多老司機慕名而來，其中一名咖啡師尺度火辣，更是店裡的「紅牌」，IG上擁有13萬粉絲。
咖啡店Sweet Seductions Espresso位於波特蘭，店內大小就宛如台灣檳榔攤，面積都不大，而店內主要賣咖啡、紅牛等提神飲品，咖啡師則穿著「比基尼」，為客人遞上咖啡，由於經營模式相當特別，因此獲得許多人關注，台灣Youtuber《湯老師看你老師Tang laoshi》也曾介紹過西雅圖的咖啡西施。
而波特蘭店其中一名咖啡師Erica更是店內的人氣王，外型相當撫媚，在IG上能看到她經常分享辣照，大方曬出蜜桃臀與豐滿雙峰，讓許多顧客為之心動，不少網友表示「有這種店員給我杯水，我都可以當咖啡喝」、「我沒有看到咖啡，只看到咖稱(台語：屁股)」、「不用喝咖啡，光用看的就提神了」。
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