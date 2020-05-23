死海古卷（Dead Sea Scrolls）於1947年，在死海附近庫姆蘭洞穴中出土，其材質主要為羊皮紙，部分是紙莎草紙，是目前最古老的希伯來聖經抄本（舊約），其中有51個碎片上沒有文字，被認為毫無價值，因此存放於曼徹斯特大學，豈料近日有考古學家發現，上面竟藏著隱形文字。

空白的死海古卷被認為沒有研究價值，沒想到上面竟藏有隱形文字(影片來源/youtube/World Israel News)

根據《CNN》報導，約旦政府於1950年代，將51片死海古卷碎片贈與利兹大學皮革專家里德（Ronald Reed），之後他進行研究發現，上面根本沒有文字，認為毫無研究著價值，直到1997年，又被捐贈給曼徹斯特大學，存放於約翰·萊蘭茲圖書館至今。

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Des fragments des manuscrits de la mer Morte longtemps considérés comme vierges contiennent du texte invisible à l'œil nu

Par Alicia Lee, CNN — ASSOULINE DAVID (@SETTAT777) May 21, 2020

英國倫敦國王學院考古歷史學家泰勒（Joan Taylor）近期再次著手研究，她認為古卷碎片上仍有未被發現的線索，起初僅透過放大鏡進行觀察，發現其中一片碎片上，隱約有褪色且細小的文字，再拿出其它6片進一步比對，並用多光譜成像（multispectral imaging）技術分析。

發現其中4片上有希伯來語或亞蘭語，其中一片還有4行文字，每行15至16個字母，「大部分都只保留部分，但仍可清楚地讀出Shabbat（安息日）一詞，文本可能與聖經《以西結書》有關」。泰勒提到，這次發現有助於研究死海古卷是否真的記載聖經內容，研究挖掘出土的亞麻織物（通常用於包裹古卷），也讓他們更加了解2000年前猶大曠野的風貌。