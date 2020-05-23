墨西哥有一間獵奇美術館，館內展示眾多的木乃伊，其中有一尊女木乃伊格外受注目，她生前被指控是女巫，甚至與魔鬼交易靈魂，最終遭村民活埋，之後屍體又被挖出，並用鐵鍊拴住示眾，至今仍被關在鐵籠中展示，不過女巫傳說真實性遭質疑，墨西哥當局希望將她安葬。

youtuber參觀美術館Museo de las Momias de Guanajuato(影片來源/youtube/Eduardo Alfaro)

綜合外媒報導，美術館Museo de las Momias de Guanajuato位於瓜納華托，裡面展示了100多具木乃伊，其中一名女木乃伊卡門（Carmen），據傳生前被村民指控是女巫，甚至將靈魂賣給魔鬼，以換取青春永駐，但卻被惡魔所欺騙，卡門之後甚至出現到處撿他人屍骨的詭異行為。

卡門的舉止讓當地村民害怕，最終將她活埋在聖保拉(Santa Paula)公墓，而其屍體被發現後，又被居民用鐵鍊拴住，並放於鐵籠中展示，身邊還擺有許多十字架，就是為了防止卡門魂魄脫逃，根據報告指出，由於該地區屬高溫氣候，因此屍體脫水後，慢慢風乾成木乃伊。

瓜納華托市文化部負責人博爾賈（Jesus Antonio Borja）表示，目前將調查卡門的歷史真實性，認為這可能只是一個謠言，「不知道是誰開始的，我想有人為了讓展覽更有吸引力，才把她包裝成女巫」，指木乃伊仍應受到尊重，並將其安葬，目前已將她撤出木乃伊博物館，而館內其它的木乃伊，待新冠疫情結束後，也將會進行歷史考查。