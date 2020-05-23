年僅26歲的正妹護理師林柔君（Carina Linn），因為外型亮眼、身材凹凸有致，過去曾吸引不少英國知名媒體爭相報導，在越南、菲律賓等地也小有名氣，有「全球最美護理師」稱號。她平時也不吝在社群平台上分享火辣美照，近日更曬出絕世美尻，渾圓翹臀及蜜大腿全都露，超犯規畫面讓粉絲看了血脈賁張。

事實上，林柔君先前已結束護理師的工作，並且自創品牌「Carina Linn」，轉往電商界闖蕩，不過她依舊坐擁「全球最美護理師」頭銜。個性外放大膽的她，擁有超高顏值和魔鬼身材，搭配小麥色的健康肌膚，頗有歐美辣模的架式，尤其是渾圓蜜桃臀和穠纖合度的密大腿，讓人看了眼睛為之一亮。目前她的IG追蹤數已逾46.5萬，吸引無數國外粉絲爭相追蹤。

近日她更大方分享超兇比基尼照，儘管沒有正面示人，但傲人豪乳根本藏不住，下半身緊實的渾圓美尻及勻稱蜜大腿也全都曝了光，搭配牆壁上的陰影變化，窈窕曲線畢露，性感尺度破表。

不少粉絲紛紛暴動驚嘆「你真的太完美」、「OMG女生看了也超愛」、「好狂好好看」、「水蜜桃～流口水」。

在 Instagram 查看這則貼文 Carina Linn（@carinalinn_）分享的貼文 於 PDT 2020 年 4月 月 20 日 上午 3:35 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 Carina Linn（@carinalinn_）分享的貼文 於 PDT 2020 年 4月 月 17 日 上午 2:20 張貼